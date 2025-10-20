Týrání nemohoucích krav ve Žlunicích. Veterináři podají trestní oznámení


Státní veterinární správa (SVS) podá na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku trestní oznámení pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme, řekl mluvčí SVS Petr Majer. Spolek zveřejnil záběry z jatek, na nichž jsou vidět nemohoucí kusy skotu tahané navijákem. Spolek také uvedl, že firma vyváží krev ze zabitých zvířat na pole.

„Manipulování s nemohoucími zvířaty zachycené na záběrech je zcela v rozporu s platnou legislativou a jakýmikoliv etickými pravidly pro zacházení se zvířaty. SVS v rámci svých kompetencí podnikne veškeré možné kroky, aby se podobné excesy neopakovaly. Budeme hledat řešení, které výrazně omezí, případně ukončí podnikání dotčených subjektů,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Veterináři měli záběry spolku k dispozici před jejich zveřejněním.

SVS již minulý týden podala trestní oznámení na řidiče převážejícího zvířata na jatky. „Zacházení s imobilními zvířaty zachycené na záběrech zveřejněných dnes spolkem Zvířata nejíme je zcela neakceptovatelné,“ upozornili veterináři.

Letos v červenci SVS také na žlunickou firmu podala trestní oznámení pro podezření z ohrožování veřejného zdraví. „Veterinárním dozorem bylo zjištěno nelegální porážení zvířat v době nepřítomnosti veterinárního dozoru a uvádění masa z neprohlédnutých zvířat na trh,“ dodal mluvčí.

Policie případ blíže nekomentovala. „Jičínští policisté evidují z nedávné doby podání směřované k údajnému porušování veterinárních předpisů právnické osoby. Vzhledem k probíhajícímu šetření věci nemůžeme být v tuto dobu konkrétnější,“ uvedla mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

Spolek Zvířata nejíme uvedl, že záběry jsou výsledkem několikaměsíčního tajného natáčení. Jsou na nich například chůze neschopné krávy, které pracovníci tahají navijákem na vůz při jejich odvozu ze stájí. Zvířata jsou uvázaná za nohy nebo za hlavu. Obdobně je se zvířaty podle záběrů nakládáno v budově jatek před jejich porážkou.

Dohoda jatek a chovatelů

„Takto týraná zvířata jsou na jatka přivážena v odpoledních až nočních hodinách, aby o tom vědělo co nejméně lidí,“ popsala spoluzakladatelka spolku Michaela Vincourová. Spolek chce podle ní dosáhnout uzavření jatek. Z videa spolku vyplynulo, že žlunická jatka od chovatelů berou nemohoucí či zraněná zvířata, takzvané ležáky, po vzájemné dohodě.

Své jednání proto budou úřadům vysvětlovat i chovatelé, od nichž jatka zvířata odebírala. „SVS zároveň podává podněty příslušným obcím s rozšířenou působností pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání na chovatele, z jejichž hospodářství pocházela zvířata na záběrech,“ doplnil mluvčí veterinářů. Od obdržení podnětu se SVS podle něj případem intenzivně zabývá.

Firmu Jatky Jezdinský veterináři označili za problematický subjekt. „Jenom v letech 2021 až 2024 byly této firmě ze strany SVS uloženy pokuty v souhrnné výši 750 tisíc korun,“ dodal mluvčí.

Jatky Jezdinský o sobě na firemním webu uvádí, že jejich historie sahá do roku 1939 a že poráží zvířata výhradně z českých chovů. Maso rozváží řeznictvím, restauracím a jídelnám. Z roční zprávy vyplývá, že loni firma při tržbách 262 milionů korun vykázala zisk 4,2 milionu korun.

