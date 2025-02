Podniky pobírající dotace na lepší život zvířat je týrají, zjistili Reportéři ČT

Tajně pořízené záběry plné násilí na zvířatech rozpoutaly debatu nad chováním zaměstnanců kravínů či farem. Reportéři ČT se na místa, kde k tomu dochází, podívali blíž. Zjistili, že některé podniky pobírají dotace na takzvaný welfare – tedy na to, aby se u nich zvířata měla lépe. Upozorňujeme, že videa v článku obsahují drastické záběry.

Na loňských záběrech z kravína ve Slavkovicích na Vysočině je patrné, že telata dostávají elektrické šoky. Zaměstnanci se je snaží přemístit pomocí zakázaných praktik. „Je to týrání. Protože použili něco, co použít nesmí,“ zdůrazňuje ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

„Oni jsou samozřejmě bojaví, protože je to mladé zvíře. Šíří se tam panika, pak nechtějí spolupracovat. A tím víc je potřeba do nich více tlačit, aby je rozhýbali,“ vysvětluje podstatu problému etoložka z České zemědělské univerzity v Praze Helena Chaloupková.

Kravín vlastní zemědělské družstvo, které v roce 2023 čerpalo na takzvaný welfare milion a půl. „Vedení to velice dobře ví, ví to i majitel nebo majitelka firem, ale pak to svádí na jednotlivce,“ říká advokát ze spolku Hlas zvířat Robert Plicka. Předseda ZD Nové Město na Moravě Vladimír Molva žádost o rozhovor odmítl.