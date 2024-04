Za týrání zvířat na jatkách v Hraběticích padly tresty

Státní zástupce Pavel Toufar v obžalobě popsal skutky trojice z let 2020 až 2022. Podle něj surovým a trýznivým způsobem zacházeli se zvířaty při vykládce a jejich nahánění do objektu jatek, šlo o prasata domácí a tury domácí. Muži zvířata tloukli, v některých případech i zvířata neschopná pohybu, bili je tyčí do hlavy, kopali do nich, například do břicha, opakovaně je popoháněli elektrošoky. Pokud nemohlo zvíře chodit, odtáhli je lanem. Skutků se dopustili v několika popsaných případech Krnáč či Chytka sami či spolu nebo se Sionem.

Podle obhájkyň mužů, kteří vinu popřeli, nebylo prokázané, že by se dotyční dopustili trestného činu. Šlo podle nich maximálně o přestupek. Krnáčovi a Chytkovi hrozilo podle žalobce v přísnější sazbě až šest let vězení, Sionovi tři roky. V případě Krnáče je rozhodnutí pravomocné, muž ani žalobce se neodvolali, v případě zbylých dvou si obhájkyně ponechaly lhůtu pro možné odvolání.

Aktivisté zveřejnili téměř pětiminutový sestřih záběrů předloni v létě. Na velkých jatkách obvykle bývá stálý veterinární dozor. Hrabětická jatka však patřila k menším a jejich provoz nebyl pravidelný, proto zde stálý dozor nebyl. Po zveřejnění záběrů provozovatel činnost jatek ukončil.