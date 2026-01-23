Ústavní soud odmítl stížnost Vodňanské drůbeže kvůli nevyplaceným dotacím

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost společnosti Vodňanská drůbež ze skupiny Agrofert, která nesouhlasí se zamítnutím 75milionové dotace z Programu rozvoje venkova. Skupinu podle usnesení v době podání žádosti nadále nepřímo ovládal tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO). Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v roce 2023 dotaci neposkytl kvůli obavám ze střetu zájmů. Česká televize to zjistila z usnesení zveřejněného na webu Ústavního soudu.
Vodňanská drůbež podepsala podle usnesení ÚS smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 75 milionů korun v roce 2018. Andrej Babiš (ANO) byl tehdy předsedou vlády. SZIF proto v roce 2023 administraci žádosti o dotaci ukončil. Ministerstvo zemědělství o rok později uzavřenou smlouvu s podnikem zrušilo. Obě instituce vycházely mimo jiné z auditu Evropské komise z roku 2021, podle kterého Babiš sice v roce 2017 své firmy převedl do svěřenských fondů, byl ale stále ve střetu zájmů, protože fondy ovládal.
Stejně nyní mimo jiné odůvodnil zamítnutí stížnosti i Ústavní soud. „Ačkoli svěřenští správci obou fondů formálně naplňují znaky ovládající osoby podle zákona o obchodních korporacích, faktický rozhodující vliv v zásadních záležitostech si ponechal Andrej Babiš, zároveň měl i nadále přímý hospodářský zájem na prospěchu skupiny Agrofert,“ tvrdí soud.
Vodňanská drůbež proti zrušení dotace podala nejprve správní žalobu, kterou pražský městský soud loni v březnu zamítl. K následné kasační stížnosti se o půl roku později zamítavě postavil i Nejvyšší správní soud (NSS). A netýkalo se to pouze Vodňanské drůbeže. Stejně NSS rozhodl i ve stížnostech firem Kostelecké uzeniny, Vodňanské kuře, Kladrubská, Olma či Zemědělská společnost Blšany. Čtyři z těchto rozsudků následně potvrdil také ÚS, který obdobně rozhodl i nyní.