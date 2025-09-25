Soud zatím zakázal akademickému senátu katolické fakulty UK volit děkana

Městský soud v Praze zakázal akademickému senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) do pravomocného rozhodnutí volit děkana, vyplývá z usnesení. Volba se měla konat 30. září, přihlásili se tři kandidáti. Soud tak rozšířil své předběžné opatření, kterým rektorce nařídil, aby do pravomocného rozhodnutí nepověřila výkonem této funkce třetí osobu a nejmenovala nového děkana. Soud se měl věcí zabývat také 30. září, jednání odročil.
Na fakultě několik měsíců panují spory o to, kdo ji má vést po odvolání děkana Jaroslava Brože. Zatímco Brož řízením pověřil proděkana Aleše Prázného, vedení UK do volby nového děkana dosadilo do čela KTF Michaelu Falátkovou. Na výzvu ministerstva pak rektorka pověření zrušila. Akademický senát fakulty minulý týden schválil návrh na odvolání Prázného z funkce zastupujícího děkana, návrh posoudí rektorka. Podle Prázného nemá odvolávání proděkana akademickým senátem oporu v zákoně.
„Zabránění konání voleb je ve veřejném zájmu, jelikož je nutné, aby bylo nejdříve pravomocně, jednoznačně a nezpochybnitelně rozhodnuto ve věci samé, a to dříve, než se přistoupí k dalším návazným organizačním krokům, vyžadujícím vynakládání finančních prostředků na nové volby, není-li najisto postaveno, zda se vůbec mohou konat,“ uvedl soud.
Také doplnil, že se do situace a činnosti samosprávních orgánů pokoušel zasahovat co nejméně, a proto zvolil vydání předběžných opatření namísto přiznání odkladného účinku Brožově žalobě proti druhému odvolání z funkce děkana. Odkladného účinku, kterým by mohl Brože opět dočasně vrátit do vedení fakulty, se podle soudu Brož opakovaně domáhal.
Soud jednání odročil na neurčito
Brož byl do čela fakulty zvolen loni v únoru, po roce byl odvolán. Nechtěl, aby končící akademický senát vypsal volbu jeho nástupce, a zpochybnil legitimitu senátu. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Nový akademický senát však Brože opět odvolal. Navrhovatelé děkanovi vyčítali netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty.
Soud uvedl, že musel odročit na neurčito jednání, které bylo nařízené na 30. září, protože obdržel značné množství podání, se kterými se musí seznámit, což by do doby konání jednání nebylo možné.
„Očekáváme rovněž, že se akademický senát KTF UK i rektorka UK zdrží dalších nezákonných pokusů o odvolání Aleše Prázného z funkce statutárního zástupce a přestanou usilovat o zavedení nucené správy, která by podle soudu ke stabilizaci fakulty nijak nepřispěla,“ sdělila její mluvčí Jana Marešová.
Ministerstvo slíbilo kontrolu hospodaření
Uvalení nucené správy na fakultu navrhl ministrovi školství Mikuláši Bekovi (STAN) už dříve předseda akademického senátu fakulty David Vopřada. Ministerstvo rozhodlo, že prověří hospodaření fakulty s penězi na výuku a výzkum. Zároveň se rozhodlo ověřit i vnitřní kontrolní systém, který má zajistit zákonnost při nakládání s penězi.
Rada pro vnitřní hodnocení UK zahájila proces, který směřuje k případnému odnětí oprávnění uskutečňovat bakalářský a magisterský studijní program Dějiny evropské kultury, informoval mluvčí univerzity Jan Bumba. Rada v usnesení uvedla, že na základě zkušenosti s jednáním s vedením KTF v posledním roce podporuje žádost akademického senátu na omezení výkonu působnosti orgánů fakulty jako řešení současné situace.