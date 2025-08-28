Rektorka Univerzity Karlovy (UK) Milena Králíčková zrušila pověření Michaely Falátkové vedením katolické teologické fakulty (KTF). Zrušila i své opatření, které určovalo proděkanu Aleši Práznému takzvané překážky v práci. Vyhověla tak výzvě ministerstva školství, kterou škola obdržela minulý týden.
Rektorka Univerzity Karlovy ustoupila a ukončila působení své nominantky
„Univerzita Karlova považuje právní hodnocení ministerstva za nedostačující a jeho postup za problematický z hlediska respektu k akademické samosprávě,“ stojí v prohlášení Králíčkové. S ohledem na možné důsledky pro univerzitu se však rektorka rozhodla výzvě vyhovět.
Dodala, že resort tímto krokem přebírá fakticky spoluodpovědnost za další vývoj situace na katolické teologické fakultě. Univerzita podle ní očekává, že úřad neprodleně využije své možnosti a přijme kroky, které zajistí stabilitu fakulty a ochranu práv jejích studentů a zaměstnanců.
Spletitá hra o vedení fakulty
Na fakultě panují již delší čas spory o to, kdo ji má vést po odvolání děkana Jaroslava Brože. Ten řízením fakulty pověřil Prázného. Vedení UK s tím ale nesouhlasilo a jmenovalo do čela fakulty Falátkovou. Akademici ve fakultním senátu dříve Falátkovou podpořili. Předseda akademického senátu fakulty David Vopřada dal tento týden ministru školství Mikuláši Bekovi (STAN) návrh na uvalení nucené správy na fakultu. Nucená správa by podle zástupců senátu měla překlenout období do volby děkana, tu by mohl senát vyhlásit v září. Prázný návrh označil za pokus o destabilizaci fakulty.
Proti krokům Vopřady se ohradili zástupci studentských senátorů. Chtějí ho odvolat z pozice předsedy fakultního senátu. Vopřada podle nich ale nezařadil jejich návrh do programu zasedání. Podporu Práznému dříve vyjádřil pražský arcibiskup Jan Graubner, který je takzvaným velkým kancléřem, na němž fakulta závisí po kanonicko-právní stránce.
Už odvolání děkana bylo komplikované
Brož byl do čela fakulty zvolen v únoru 2024, po roce byl odvolán. Nesouhlasil s tím, aby končící akademický senát vypsal volbu jeho nástupce, a zpochybnil legitimitu senátu. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Nový akademický senát však Brože opět odvolal. Navrhovatelé děkanovi vyčítali netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty.
Rektorka děkana na konci července odvolala, rozhodnutí se mu ale hned nedařilo doručit, převzal ho na začátku srpna. Vedením fakulty pověřil Prázného, s tím ale nesouhlasilo vedení UK a oznámilo, že fakultu dočasně do volby nového děkana povede Falátková. Králíčková dříve uvedla, že Prázný nemá důvěru vedení univerzity.