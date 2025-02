Loňský rok byl mimořádný, hájí odměny pro vedení univerzity Králíčková

Králíčková se proti tomu ohradila. „Rozhodně nemůže být řeč o tom, že bych chtěla tu kontrolu zastavit,“ uvedla s tím, že na mimořádné schůzi senátu slíbila poskytnout údaje. „Byli jsme dokonce žádáni o materiály, které se týkaly předešlých let, a ty jsme poskytli,“ dodala. Poukázala však na to, že v některých materiálech byly osobní údaje a je podle ní potřeba vyvažovat, co z hlediska ochrany osobních údajů poskytovat.

Farkaš podotkl, že vyjádření mluvčí univerzity, za které se rektorka omluvila, bylo cynické a nemělo padnout. Druhou věcí je ale podle něj to, že tragická událost se použila už v minulosti na to, aby se překryla selhání. „Jako akademický senát jsme v listopadu minulého roku zahájili mimořádnou kontrolu hospodaření právě období kolem tragické události na filozofické fakultě a paní rektorka na začátku hovořila o tom, že tuto kontrolu nesmíme otvírat, abychom neretraumatizovali jednotlivé zaměstnance,“ uvedl.

V souvislosti s ohodnocením, které vedení univerzity a jednotlivých fakult má, uvedla, že je to v mezích toho, co se na podobných institucích s podobnou velikostí ve mzdách objevuje. Poukázala také na to, že v minulém roce bylo vynaloženo i úsilí o narovnání odměňování a péči o doktorandy. Farkaš zmínil, že vrcholový management si zaslouží patřičné ohodnocení, ale musí být viditelná práce za tím. Podle něj by také prorektoři neměli mít vyšší odměny než děkani, protože mají nižší zodpovědnost.

Na otázku, zda bude Farkaš navrhovat odvolání rektorky, uvedl, že by se měla postavit před akademickou obec na nejbližší schůzi senátu a věc vysvětlit. „Já jsem jen jedna sedmdesátina senátu. Je to kolektivní orgán, bude to záviset na tom, co paní rektorka řekne a jestli její odpovědi akademický senát vyhodnotí jako dostatečné,“ podotkl. Králíčková uvedla, že cítí podporu od desítek či stovek lidí napříč univerzitou i mimo ni.