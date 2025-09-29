Spojené království zváží zpřísnění pravidel pro migranty, kteří se budou chtít v zemi trvale usadit. Podle britské ministryně vnitra Shabany Mahmoodové bude země od žadatelů požadovat „prokázání jejich hodnoty pro společnost“. Londýn už v letošním roce zpřísnil migrační politiku v několika vlnách.
Britská vláda po tlaku zvažuje další zpřísnění migračních pravidel
Agentura Reuters poznamenala, že tento plán je „nejnovějším vládním úsilím“ o oslabení rostoucí popularity populistické strany Reform UK, kterou vede Nigel Farage. Dle analytiků už strana donutila vládnoucí labouristy ke zpřísnění své migrační politiky.
Většina migrantů si v současné době může po pěti letech života v Británii požádat o „neomezené povolení k pobytu“, což jim dává právo žít v zemi trvale.
Dle Mahmoodové by součástí změn měly být restrikce, aby se na tento status kvalifikovali pouze lidé, kteří platí příspěvky na sociální zabezpečení, mají čistý trestní rejstřík a nežádají o dávky.
Britský kabinet premiéra Keira Starmera také zvažuje, že by povolení dosáhli pouze lidé, kteří ovládají angličtinu na vysoké úrovni a mají dobrovolnické zkušenosti ve svých komunitách, uvedla Mahmoodová. Konzultace k návrhům budou zahájeny koncem tohoto roku, doplnila.
Dlouhodobý tlak
Protiimigrační strana Reform UK Nigela Farage, která vede v průzkumech veřejného mínění, minulý týden uvedla, že zvažuje zrušení „neomezeného povolení k pobytu“ a jeho nahrazení pětiletým obnovitelným pracovním vízem.
Starmer v neděli obvinil Reform z plánování „rasistické politiky“ masových deportací, které by „roztrhaly tuto zemi“.
Pro britské voliče je migrace dlouhodobě jedním z hlavních témat. Kontrola počtu příchozích osob byla klíčovým faktorem v hlasování o odchodu z Evropské unie (EU) v roce 2016. I přesto po vystoupení Spojeného království z EU dosáhl počet migrantů rekordní úrovně, připomněl Reuters.