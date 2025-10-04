Ruský útok na železniční stanici ve městě Šostka v Sumské oblasti na severozápadě Ukrajiny zasáhl osobní vlak, nejméně třicet lidí je zraněných. Informovala o tom oblastní správa a prezident Volodymyr Zelenskyj.
Rusové zasáhli osobní vlak v Sumské oblasti, zranili desítky lidí
Oblastní správa informovala, že Rusové zasáhli osobní vlak na trase Šostka–Kyjev. Ministerstvo rozvoje a ukrajinské dráhy oznámily, že došlo ke dvěma úderům. První zasáhl lokomotivu příměstského vlaku Těreščiňska–Novohrad–Siverskoho. Jakmile začala evakuace, nepřítel zaútočil znovu, tentokrát zasáhl lokomotivu vlaku Kyjev–Šostka.
Veřejnoprávní stanice Suspilne uvedla, že zraněných je kolem třiceti. „Zatím víme o nejméně třiceti zraněných,“ uvedl rovněž prezident Zelenskyj. „Předběžné zprávy uvádějí, že na místě útoku byli jak zaměstnanci Ukrajinských železnic, tak i cestující,“ pokračoval.
„Rusové si nemohli nebýt vědomi, že útočí na civilisty. A to je teror, který svět nesmí ignorovat. Rusko každý den bere lidem životy. A jen síla je může zastavit. Slyšeli jsme rozhodná prohlášení z Evropy i Ameriky – a je nejvyšší čas je proměnit ve skutečnost, spolu s každým, kdo odmítá přijmout vraždu a teror jako normální. Nyní nestačí jen plané řeči. Jsou zapotřebí rázné činy,“ dodal Zelenskyj.