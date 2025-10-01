Rusové ničili a zabíjeli v Charkovské oblasti
Ruský kombinovaný vzdušný útok na východoukrajinské město Charkov a další přilehlé obce si v noci na středu vyžádal život jednoho člověka a dalších šest lidí zranil. Uvedl to šéf místní vojenské správy Oleh Syněhubov. Rusko podle něj k útoku použilo drony, letecké pumy KAB a rovněž střely dosud neupřesněného typu. V Charkově bylo poškozeno osm bytových a sedmnáct rodinných domů, kolej, objekt firmy, sklad, patnáct garáží, vchod do metra a přilehlé prodejní stánky, dodal oblastní šéf.