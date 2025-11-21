Vláda v demisi připravila dopravní projekty, na budoucím kabinetu je vybrat priority, míní Kovářová

Místopředsedkyně rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN) v pořadu Interview ČT24 připustila, že rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury má odpovídat státnímu rozpočtu. Poukázala na to, že vláda v demisi připravila na příští rok řadu projektů a bude na budoucí vládě, aby rozhodla, které z nich mají prioritu. Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že návrh rozpočtu nepokrývá povinné a zákonem předepsané výdaje a také klíčové investiční výdaje v celkovém objemu 95,9 miliardy korun. Kolářová upozornila, že Národní rozpočtová rada propočítala výhrady nastupující vlády a konstatovala, že v některých položkách rozpočtu – jako jsou důchody nebo ministerstvo zemědělství – nevidí, jak nastupující vláda došla ke konkrétním částkám. Rozhovor s Kovářovou vedl moderátor Daniel Takáč.
Pravoslavná církev bojuje s dluhy, žádá o prodloužení lhůty na splacení
Pravoslavná církev v Čechách požádala ministerstvo kultury o prodloužení lhůty na uhrazení dluhů vůči státu i vlastním zaměstnancům, informovala mluvčí Ivana Awwadová. Resort v říjnu vyzval církev, aby nejpozději do 24. listopadu situaci vyřešila. Pokud se jí to nepodaří, zahájí správní řízení, které může mít pro církev vážné následky. Duchovní by například přišli o možnost uzavírat církevní sňatky či zachovávat zpovědní tajemství.
Německo odstraní zatím jen desetinu nelegálního odpadu z Heršpic
Odvoz nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic se komplikuje. Německá regionální vláda zatím plánuje odstranit jen desetinu – důvodem jsou neshody ohledně jeho původu. Spor může mít podle ministra životního prostředí v demisi Petra Hladíka (KDU-ČSL) dohru – resort plánuje předat hornofalcké vládě diplomatickou nótu. Německá policie už obvinila dva lidi – řidiče kamionu a jednatele firmy Roth International. Českou stopu policisté i úřady dál prověřují.
Babiš nevyloučil změny v návrzích koaličních partnerů na post ministrů
Koaliční rada by měla v úterý definitivně odsouhlasit nominace na ministry. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš nevyloučil možné změny u návrhů koaličních partnerů. Dodal, že kompletní podklady zatím nemá. Hnutí SPD už podle svého předsedy oficiální nominace odeslalo.
Případ popálených dětí v hradecké škole vyšetřuje policie pro těžké ublížení
Čtvrteční případ popálení dvou dětí a ženy při chemických pokusech ve škole v Hradci Králové policie prověřuje pro podezření ze spáchání těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie to uvedla v pátek, zpřísnila tak původní klasifikaci: ublížení na zdraví z nedbalosti.
Komise schválila státní pomoc 450 milionů eur na rozšíření onsemi v Česku
Evropská komise (EK) schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř jedenáct miliard korun) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Společnost by měla podle Komise do nového závodu v Rožnově pod Radhoštěm investovat 1,64 miliardy eur (téměř čtyřicet miliard korun).
Po srážce vlaků v jižních Čechách zůstává v nemocnicích devět lidí
V jihočeských nemocnicích zůstává po čtvrteční srážce vlaků u Zlivi na Českobudějovicku devět lidí. Jeden pacient leží na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a čtyři na jednotkách intenzivní péče. Řekl to jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Po srážce vlaků záchranáři ošetřili 47 lidí. Příčiny nehody nadále vyšetřuje Drážní inspekce.
Samoléčbou si pacienti škodí, varují internisté
Pacienti si podle lékařů často sami přidávají či vysazují předepsané léky podle toho, jak se zrovna cítí. Mnozí také nadužívají volně prodejné přípravky nebo je nevhodně kombinují. Podle internistů neužívá podle předpisu například léky na tlak třetina lidí. Většina seniorů prý konzumuje polovinu léčiv zbytečně.
