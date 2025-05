Trump dává v soukromí najevo frustraci, že se mu nedaří končit války, tvrdí WSJ

Americký prezident Donald Trump vyjadřuje v soukromí frustraci, že se mu nedaří zastavovat války. Napsal to deník The Wall Street Journal (WSJ), který jako příklad zmínil nedávnou večeři Trumpa s jeho podporovateli. V předvolební kampani Trump sliboval rychle zastavit válku na Ukrajině, což se podle WSJ očividně nepodařilo. Bílý dům však výsledky dosažené novou administrativou během prvních sto dní vlády hájí.

Před volbami Trump tvrdil, že rychle ukončí oba konflikty. O válce na Ukrajině dokonce říkal, že ji zastaví během jednoho dne. Podporovatelé prezidenta tvrdí, že tento opakovaný výrok nelze brát doslovně. „Kdyby nesliboval tyto věci během kampaně opakovaně, tak by bylo velmi neférové ho kritizovat za to, že jich nedosáhl. Ale on to dělal,“ upozornil americký expert na mezinárodní vztahy Kyle Haynes.

Bilý dům však tvrdí, že Trump během zhruba tří měsíců v úřadu dosáhl řady výsledků. Mluvčí Anna Kellyová zmínila údajný souhlas jemenských povstalců hútíů se zastavením bojů, návrat Američanů vězněných ve světě či souhlas zemí NATO s navýšením výdajů na obranu. „Jsme blíže k míru ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou, než kdy dříve,“ uvedla mluvčí.