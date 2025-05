Jednání mezi Kyjevem a Kremlem provází i krátce před začátkem řada nejasností

Zelenskyj ve středu vpodvečer prohlásil, že Kyjev čeká na to, kdo bude Rusko na navrhovaných jednáních v Turecku zastupovat, a teprve poté se rozhodne o dalším postupu. „Čekám, kdo z Ruska přijede, a pak určím, jaké kroky by měla Ukrajina podniknout. Signály v médiích jsou zatím nepřesvědčivé,“ uvedl Zelenskyj ve svém pravidelném večerním videoposelství.

Do rokování v Istanbulu zbývá jen pár hodin, přesto ale nad setkáním zůstává viset mnoho otázek, a to včetně složení delegací a role, kterou při jednáních sehraje Trump. Jednání se ujme turecký prezident Recep Erdogan, pokud však tři zahraniční hlavy států do Istanbulu nedorazí, jednání delegací bude vést americký ministr zahraničí Marco Rubio.

Turecko jako člen NATO sice vojensky a diplomaticky podporuje Ukrajinu, obzvlášť v oblasti obchodu ale zároveň úzce spolupracuje s Moskvou.

„Byl bych velmi překvapen, kdyby tam Vladimir Putin přijel,“ uvedl ve středu v Interview ČT24 s moderátorem Danielem Takáčem bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý s tím, že se sice očekává, že by mohl nastat zásadní průlom, ale celý postup a příprava jednání jsou dle něj hodně uspěchané. „Na to, aby se potkali dva prezidenti, je potřeba relativně dlouhá doba přípravy, jednání, a to nejen o procesních záležitostech, ale také o obsahových. To je poměrně dlouhý proces a za čtrnáct dní, tři neděle to není možné zvládnout,“ upozornil.

Poukázal na to, že jednání na pozadí probíhají, což prý ukazuje i to, že Američané několikrát navštívili Kreml. „Ale nemyslím si, že by to postoupilo nějakým dramatickým způsobem dále. Ostatně prezident Trump a jeho nejbližší vyslali signál, že pokud se postup výrazným způsobem nezmění a nebude slibné, že by jedna nebo druhá strana dospěla k zásadním rozhodnutím, tak odejdou ze zprostředkovatelské pozice,“ připomněl. Podle něj to ukazuje, že Američané vidí, že problém je hlubší, „než si původně mysleli a nebude tak jednoduché současnou ruskou agresi zastavit“.