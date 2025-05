„Celá země podporuje válku na Ukrajině,“ prohlásil Putin na přehlídce v Moskvě

Ceremonii přihlížely tisíce lidí, včetně veteránů druhé světové války a státníků. Po boku ruského vládce Putina na tribuně seděl čínský prezident Si, který je jeho klíčovým spojencem. Právě on je podle novinářky Petry Procházkové z Deníku N hlavním hostem celé události. Oba autokraté během ceremonie aktivně konverzovali, skrze tlumočníka, který seděl za nimi.

Podle Procházkové se Putin až do 9. května usilovně snažil dosáhnout jakéhokoliv úspěchu na Ukrajině, aby to mohl na přehlídce s velkou pompou ohlásit. To se však nepodařilo, konstatuje Procházková.

Jak poznamenala agentura AP, letošní oslavy ovlivnily zprávy o útocích ukrajinských dronů na Moskvu, přerušení provozu letišť a také středeční výpadky mobilního internetu.

Jako protipól událostí na Rudém náměstí se v ukrajinském Lvově současně koná neformální schůzka unijních ministrů zahraničí, kteří by měli jednat o podpoře Ukrajiny, například o dalších dodávkách zbraní, a kde by také měl být schválen vznik tribunálu, který bude vyšetřovat ruské válečné zločiny.