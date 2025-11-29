Motoristé trvají na nominaci Turka do vlády, řekl Macinka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Motoristé budou trvat na nominaci svého čestného prezidenta Filipa Turka do vlády, je nejviditelnější osobností strany, řekl televizi Nova předseda Motoristů Petr Macinka. Prezident Petr Pavel má k Turkovi jakožto členu vlády výhrady, což zopakoval i ve středu na schůzce pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

„Pevně věřím, že Filip Turek ve vládě bude. My ho nominovat oficiálně budeme,“ zdůraznil Macinka. Babiš ve středu uvedl, že hlava státu má problém s Turkovou nominací z právních důvodů. „Neznáme žádné právní důvody, které by měly bránit jeho jmenování členem vlády,“ dodal s tím, že s prezidentem si chce věc vyjasnit.

Domnívá se, že možná Pavel nemá přesné informace. „Spíš se to zdá být seznam novinových titulků. Ty opravdu nemohou být právní důvody, které by měly někoho blokovat,“ myslí si Macinka.

Macinka chce mluvit s Pavlem, nevidí překážky pro jmenování Turka
Petr Macinka, Filip Turek a Boris Šťastný

Původně měl být Turek nominován na resort zahraničí

Motoristé nakonec navrhli Turka do funkce ministra životního prostředí, původně ho chtěli do čela diplomacie. V Černínském paláci by měl podle návrhu nakonec usednout předseda Motoristů Macinka, který byl původně kandidátem na ministra životního prostředí.

Turek čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Podle Deníku N také zveřejňoval četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (za ODS) v sobotu uvedl, že problematická byla celá série Turkových výroků či komentářů.

Právě Lipavského zprvu odmítal jmenovat ministrem zahraničí končící vlády Petra Fialy (ODS) prezident Miloš Zeman. Procesně se podle Lipavského může najít paralela se současnou situací, obsahově je to ale úplně jiné. „V mém případě si Miloš Zeman potřeboval vybrat jedno jméno, aby se vymezil vůči nastupující vládě a dokázal svoji sílu. A nepovedlo se mu to,“ řekl Lipavský.

PŘEHLEDNĚ: Koho nominovali ANO, SPD a Motoristé na ministry
Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem

