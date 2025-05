Závody ve zbrojení dávají jistotu míru, řekla Černochová

Lidé po sametové revoluci nepočítali s tím, že by mohly přijít větší konflikty, takže Česko a další země zaspaly a ruský vpád na Ukrajinu je zastihl nepřipravené. V Interview ČT24 předtočeném ke čtvrtečnímu 80. výročí konce druhé světové války v Evropě to uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Politici podle ní pořádají závody ve zbrojení, protože to dává určitou jistotu bezpečí a míru. Že se neválčí i v tuzemsku, je podle Černochové jen proto, že Ukrajina Rusko zadržela. Rozhovor vedl Daniel Takáč.