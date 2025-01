Nikam se nehnala, ale byla na prvním místě, říká k výběru Bradáčové Blažek

Věděl jsem, koho zvolit, kdyby během mého mandátu mělo na postu nejvyššího státního zástupce dojít k nějaké změně, řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v Interview ČT24 k výběru nynější vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Ministr souhlasí s jejím názorem na zúžení soustavy státního zastupitelství. Pokud by měl nějaký stupeň zrušit, byl by pro ten vrchní.

O nominaci Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyni ve středu rozhodla vláda. Podle zákona se do této funkce jmenuje na sedm let a jenom jednou. Opakovat mandát nejde. Vláda nejvyššího státního zástupce může odvolat, ale už ne bez udání důvodu. Proč právě Bradáčová, když chtěla zůstat na vrchním zastupitelství? „Pokud se má soustava měnit, potřebuje někoho, kdo celý svůj profesní život s tou soustavou žije – to pro Lenku Bradáčovou platí,“ popsal Blažek. Bradáčová prošla okresním, krajským i vrchním státním zastupitelstvím. Podotkl, že v úvahách, pokud by mělo dojít ke změně na Nejvyšším státním zastupitelství, pro něj byla na prvním místě, ale nebylo to tak, že by se ona sama někam „lidově řečeno hnala“.

Ministr také ke svému výběru doplnil, že se sešel se všemi krajskými i oběma vrchními zástupci. „Pro všechny funkcionáře to byla přirozená kandidátka,“ ujistil. Zároveň popřel jakékoliv domněnky, že by Bradáčovou na post dosadil z důvodu, že by měla plnit nějaká zadání. „To by nikoho ze zástupců, kteří ji znají, ani nenapadlo,“ řekl Blažek. „Navíc jsem Lenku Bradáčovou před téměř třinácti lety jmenoval na pozici vrchní zástupkyně, za tu dobu se neobjevil ani jeden drb, který by naznačoval nějakou náklonnost ke mně,“ argumentoval. K této věci ministr také poznamenal, že je systém nastavený chytře. „Nejvyšší státní zástupkyně nemá žádnou kompetenci zasahovat do živých případů, které běží na nižších složkách,“ popsal.

Blažek souhlasí se zúžením soustavy Bradáčová je pro zúžení soustavy státních zastupitelství na třístupňovou. „V názoru na to, že je soustava moc široká, souhlasím,“ uvedl Blažek. „Teď se ovšem nic takového nechystá, na to je potřeba změna zákona. To se bude řešit nejdříve s příští vládou za dva tři roky,“ doplnil. „Kdyby měl ovšem nějaký stupeň zmizet, byl by to vrchní,“ upřesnil ministr. U soudů je ale situace jiná, tam o zúžení podle Blažka nikdo neusiluje. Ministr by také uvítal změnu procesu řízení žaloby. „Žaluje se i v pochybnostech. Tedy když státní zástupce zjistí, že u soudu asi nic neprokáže, nemůže řízení sám zastavit. Prospělo by, kdyby tuto kompetenci měli, ovšem zvyšuje to jejich odpovědnost,“ vysvětlil. „K žádným tlakům na Stříže nedošlo“ Při zvolení Igora Stříže na post nejvyššího státního zástupce v červenci 2021 se z tehdejší opoziční ODS ozval místopředseda Zbyněk Stanjura s prohlášením, že jakmile se strana dostane do vlády, Stříže odvolá. Proč se tak nestalo? „Důvodů bylo více. Nemám rád nějaké převratné změny, nebyl souhlas všech stran ve vládě, navíc tehdy doktorka Bradáčová nabídku na funkci odmítla,“ vysvětlil Blažek. „K žádným tlakům na Igora Stříže ani nedošlo,“ doplnil. K rezignaci současného šéfa žalobců pak zmínil, že jeho rozhodnutí „bylo pevné a nebylo ranou z nebe, nějaké rozmlouvání nebylo na místě“.