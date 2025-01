Blažek na nejvyšší státní zástupkyni navrhl Bradáčovou, vláda nominaci schválila

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) navrhl na funkci nejvyšší státní zástupkyně pražskou vrchní žalobkyni Lenku Bradáčovou. Uvedl to ve středu na síti X s tím, že je přesvědčený, že Bradáčová ve funkci obstojí „i v době módního zpochybňování všeho a všech v oblasti veřejné moci“. Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda, která ve středu zasedá, a podle informací ČT nominaci Bradáčové dopoledne už schválila.

Ve středu Stříž její nominaci přivítal, ocenil její odbornost a to, že je kariérní státní zástupkyní.

Funkční období nejvyššího státního zástupce je po novele zákona o státním zastupitelství časově omezené, a to na sedm let. Na rozdíl od vrchních, krajských a okresních vedoucích státních zástupců zákon nepředpokládá, že by nejvyšší státní zástupce vzešel z výběrového řízení. Jeho jmenování je politickým aktem. Mluvčí vlády v úterý sdělila, že kabinet je k 1. dubnu připraven nového nejvyššího zástupce jmenovat.