Bradáčová: Doba je přelomová, novým metodám se nevyhneme

Bradáčová podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) prý funkci nejvyšší státní zástupkyně dříve nechtěla, zatímco teď je to jinak, protože byla postavena před „hotovou věc“. „Po celé období výkonu funkce pana (Igora) Stříže pro mě bylo důležité, aby nedošlo k politickému otřesu. Nikdy jsem nebyla zastáncem toho, aby nejvyšší státní zástupce – přestože to zákon vládě dovoluje – byl odvoláván z politických důvodů,“ ujasnila.

Post nejvyššího státního zástupce je pro ni prý výzvou. „Je to nejvyšší post nejen z hlediska osobního ohodnocení, ale je to především velká odpovědnost za celou soustavu státního zastupitelství a jeho směřování,“ zdůraznila. Poznamenala, že je člověkem, který rád věci mění a zlepšuje. „Vliv, který je s funkcí spojen, tak vnímám jako příležitost věci měnit,“ dodala s tím, že proto funkci přijala.

Budoucí šéfka žalobců již uvedla, že by ve funkci chtěla zredukovat soustavu státních zastupitelství na třístupňovou. „Je to jedna z věcí, o které bych ráda zahájila debatu. To, že to se v roce 2012 tehdejšímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi nepovedlo, ve mně nevyvolává obavu, že by se o tom znovu nemohly debaty otevřít,“ sdělila.