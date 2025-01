Šéfka TOP 09: Stříž neměl nejvyšším státním zástupcem být. ANO odchod nepřekvapil

Nyní se nechala slyšet, že na svém názoru na Stříže nikdy nic nezměnila. „Člověk, který posílal lidi do vězení za to, že nechtěli sloužit socialistické vlasti, se podle mě neměl nejvyšším státním zástupcem ani stát,“ míní šéfka TOP 09. Jeho nástupce by měl podle ní disponovat morální integritou a dostatečnou autoritou, které si tak významný post zaslouží.

Pekarová Adamová patřila v roce 2021 k největším kritikům nástupu Stříže do úřadu, zdůvodňovala to tím, že jako „předlistopadový vojenský prokurátor a člen KSČ žaloval stovky branců a odvedenců a zároveň jim navrhoval drakonické tresty“. Slibovala , že v případě nástupu tehdejší opozice do vlády Stříž skončí.

Prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna je toho názoru, že Střížovým nejpřirozenějším nástupcem by jednoznačně byla pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. „Je to kolegyně, která má obrovskou erudici, neuvěřitelné teoretické i praktické znalosti a celé roky školí v Justiční akademii. Opravdu si myslím, že státní zastupitelství v současné době nemá nikoho lepšího, koho by mohlo na tu funkci nabídnout,“ podotkl. Zároveň ale dodal, že unii nepřísluší vyjadřovat se k případným kandidátům a aktivně se účastnit výběru nového šéfa žalobců.

Předseda SPD Tomio Okamura doufá v to, že Střížův nástupce bude ctít zákony a ústavu. „Bývalý komunisticky prokurátor Stříž se proslavil tím, že vyhrožoval občanům vězením za to, když projeví nezávislý názor na válku na Ukrajině – za toto měl být podle mého názoru už dávno odvolán a souzený pro trestné činy vydírání a zneužití pravomocí, jelikož státní zástupce má v prvé řadě chránit ústavní práva občanů, nikoli je potírat,“ sdělil opoziční lídr.

Rezignaci Stříže Foldyna označil za „překvapivou – nepřekvapivou“. „Nepřekvapivá je, co se týče té rezignace samotné. Ale to načasování překvapivé bylo, to se podařilo tajit panu nejvyššímu až do posledního momentu,“ zmínil. „Můj osobní odhad je takový, že to souvisí se začátkem roku – teď ta rezignace doběhne na konci března, což je konec prvního kvartálu, takže to střídání je načasované vhodně,“ doplnil.

Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry dělal Stříž svou práci dobře. „Jestli jsou to rodinné a osobní důvody, tak ty je třeba respektovat. V osobních důvodech nepochybně může hrát roli i ten tlak z části politického spektra, který zpochybňoval jeho minulost,“ domnívá se Vávra. Ke spekulacím o Střížově nástupci se vyjadřovat nechtěl s tím, že soudcům to nepřísluší. „Zatímco rezignace je osobním rozhodnutím nejvyššího státního zástupce, tak nominace jeho nástupce bude prostě v rukou politiků. Je to politický akt a politické rozhodnutí,“ konstatoval.