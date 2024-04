Univerzitami v USA zmítají propalestinské demonstrace. Zatčených je přes pět set

Válka v Gaze se přelévá i do akademického prostředí ve Spojených státech. V mnoha univerzitních kampusech vznikají provizorní stanová městečka. Americké univerzity jsou dějištěm protestů již od loňského října. V posledních dnech se však napětí vyostřilo poté, co vedení Columbia University zavolalo policii na své vlastní studenty, kteří se utábořili uprostřed kampusu na Manhattanu. Podobné protestní akce se následně začaly objevovat po celé zemi.

Neprotestují jen studenti

Akce podle médií přitahují i aktivisty „zvenčí“, kteří vášně dál rozdmýchávají. Něco takového se v pátek stalo v areálu Emory University v Atlantě, uvedla škola. Podle jejího prohlášení si v kampusu postavila stany řada lidí, kteří nejsou členy akademické obce, nýbrž „aktivisty, kteří se pokouší narušit chod univerzity“. Později se k této skupině připojili i členové samotné univerzitní komunity.

Policisté následně několik desítek lidí zadrželi. Mezi zatčenými by podle CNN měla být i profesorka ekonomie Caroline Fohlinová a vedoucí katedry filozofie Noëlle McAfeeová. „Začal jsem utíkat, a když jsem se otočil, viděl jsem, že dostali mého kamaráda. (...) Je mi z toho smutno, nejen kvůli Emory University, ale kvůli stavu Ameriky. Co to má sakra znamenat?“ vyjádřil se k zásahu jeden ze studentů.