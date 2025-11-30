Adventní trhy přilákaly tisíce lidí. Roste i zájem o výlety do zahraničí

7 minut
Tuzemská města o víkendu zahájila advent slavnostním rozsvěcením vánočních stromů a světelnými show, které přilákaly tisíce lidí. V Praze se návštěvníci mohou těšit i na každodenní program, během něhož v příštích týdnech na Staroměstském náměstí vystoupí přibližně pět tisíc účinkujících. Zájem Čechů míří i za hranice, cestovní kanceláře hlásí až desetiprocentní nárůst poptávky po adventních zájezdech, nejčastěji do Rakouska, Německa a letos výrazně také do Polska. Turisty láká především atmosféra a občerstvení.