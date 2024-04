Zrušení DPH u knih zatím čtenáře k větším nákupům nemotivovalo

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , ČTK

Události v kultuře: Nulová sazba DPH na knihy (zdroj: ČT24)

Zákazníci v Česku už čtvrt roku nakupují knihy s nulovou DPH. Částečně se to projevilo v cenách vybraných titulů a také v příjmech nakladatelství. Některým autorům se zvýší odměny z prodeje. Čtenáře to však k větším nákupům zatím nemotivovalo. Kdo tak nulovou DPH pocítí nejvíce, se teprve ukáže.

Knižní obchodní řetězec začíná u autora. Přes nakladatele a knihkupce pokračuje k poslednímu článku, čtenáři. František Kotleta patří k nejprodávanějším autorům české fantasy. Knih vydává několik ročně. Z každé má procenta z prodeje. Ta se do loňska počítala z maloobchodní ceny pokrácené o desetiprocentní DPH. „Kupujícímu je to jedno, jestli je to s DPH nebo bez DPH. Ale pro autora stoupla cena, ze které se mu počítá ta částka,“ popisuje Kotleta. Nulová DPH také například může umožnit vzniknout zajímavým knihám, které by bez této legislativní úpravy z ekonomických důvodů vzniknout nemohly. „Ze své knížky můžu žít třeba půl roku. Možná kdyby dostali přidáno redaktoři, tak by to bylo také fajn,“ uvádí spisovatelka Petra Hůlová. Redaktoři procenta z prodeje obvykle nemají. Ani překladatelé. Placeni jsou za stránku a někteří si stěžují, že nedůstojně. „Dělám pro velkého nakladatele a můžu říct, že mi rovnou řekli, že žádné zvýšení honoráře nebude. Maximum, co mám, je 220 (korun za stránku, pozn. red.),“ popisuje překladatelka Jana Zoubková. „Na tohle téma dělali výzkum v profesní asociaci Překladatelé Severu a dospěli k tomu, že ideální honorář by měl být 350, 370 korun,“ míní členka výboru Asociace malých knihkupců a nakladatelů Veronika Benešová Hudečková.

Prodeje jsou někde srovnatelné s loňskem Víc teď zbyde nakladatelům. Někteří to zohlední v nových kalkulacích, nulová DPH ale neznamená automatické, plošné zlevnění. Spíše zastavení zdražování. „Na duben jsem se u vázané knížky dostal pod magickou hranici tři sta korun, což by bez nulového DPH určitě nebylo možné,“ míní předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martin Vopěnka. Někteří také zpětně zlevnili část již vydané produkce. Čtenáře to však k nákupům zatím nemotivovalo. „Prodeje za letošní dva měsíce jsou srovnatelné s těmi loňskými. Prodej se tedy výrazně nezvýšil,“ popisuje obchodní ředitel Kosmasu Ctirad Fuchs. Průměrná doporučená maloobchodní cena knih u všech novinek nakladatelského domu Albatros Media za období leden až březen 2024 činila 374 korun. To je podobný průměr jako za celý předloňský rok 2022, který dosahoval 372 korun.

„Díky DPH se ceny pro koncové zákazníky nezvedají adekvátně k inflaci. Změna sazby nejen brzdí růst cen pro zákazníky, ale postupně přispívá také rozvoji produkce co do počtu i pestrosti. Po loňském poklesu na rok 2024 plánujeme meziroční růst počtu novinek zhruba o deset procent,“ podotkl již dříve pro ČTK Josef Žák, obchodní a marketingový ředitel Albatros Media. Český knižní trh dělí knihkupce i nakladatele na velké a malé. Odlišuje je počet vydaných nebo prodaných titulů. „Myslím, že se teď projevuje to, co jsme čekali. Že lidé začnou obracet každou korunu v ruce,“ prohlašuje Benešová Hudečková. Ta tvrdí, že očekávání okamžitého vlivu daňové změny na knižní trh byl omyl. „Máme na skladě asi dva tisíce položek a nedokážu si představit, že bychom 1. ledna s tužkou přepisovali cenu na každé knížce. Spousta knih, které prodáváme, vyšla dřív než na konci loňského roku, to znamená, že desetiprocentní DPH nám nepokryje ani inflaci,“ popisuje žena, která vede malé nakladatelství i knihkupectví. Co je to pevná cena knih? Také říká, že pokud se do vydání knihy investuje několik set tisíc korun a prodává se několik let, tak „peníze v knize leží“ a inflace má vliv na původní investici. Víc než nulová sazba DPH by prý scéně pomohla pevná cena knih, která je evropským standardem. „Nedávno jsme se zúčastnili mezinárodní knihkupecké konference, kde se více než tři sta knihkupců z celého světa nestačilo divit, že u nás stále není pevná cena knih. Je to něco, čím můžeme chránit nezávislé knihkupce a zabránit tomu, aby se veškerý prodej přesunul na internet nebo do velkých řetězců,“ myslí si Benešová Hudečková.