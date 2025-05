Láska, sex a draci. Populární romantasy mění představy o romantice

Fanynky romantasy s knihou Onyxová bouře, kterou napsala Rebecca Yarrosová

Něco magie, fantastických světů, epických bitev, romantických citů i erotické vášně je literární směs, která ke knize připoutá miliony čtenářů (nebo spíše čtenářek) po celém světě. Subžánr romantasy nabral v uplynulých letech i díky sociálním sítím na popularitě, která neklesá. A proměnil vnímání romantické literatury jako takové.

Pojem romantasy vznikl spojením dvou anglických slov romance a fantasy a knihy odpovídající této charakteristice je nejlepší hledat především v žánrových kolonkách young adult a new adult, které dohromady cílí na čtenáře od prahu dospívání zhruba do třiceti let. Tyto kategorie dělí hranice plnoletosti, ale spojuje zájem mimo jiné o romantické a sexuální vztahy. „Zájem o romantasy je dlouhodobý, setrvalý a stále roste, asi i proto, že se k původnímu young adult trendu připojili i vyloženě dospělí čtenáři,“ podotýká Tereza Eliášová, šéfredaktorka nakladatelství CooBoo fungujícího pod hlavičkou Albatros Media a zaměřeného na vydávání young adult knih. Ke kmenovým autorům tohoto nakladatelství patří mimo jiné průkopnice romantasy Sarah J. Maasová. Česky její knihy vycházejí už dekádu. Romantasy bylo už Stmívání, jen se mu tak neříkalo „Romantasy tu s námi bylo už dávno předtím, než získalo svůj současný název. Tento subžánr zahrnuje širokou škálu příběhů – od fantasy světů s jemným romantickým nádechem až po díla s výraznými, někdy i explicitními erotickými scénami. Důležité je ale to propojení fantasy a romantiky – nadpřirozena a lásky,“ souhlasí specialistka sociálních sítí Barbora Plecháček Mikešová z nakladatelství Grada. Příkladem může být sága Stmívání, první díl upíří romance vydala americká autorka Stephenie Meyerová už před dvaceti lety, kdy romantasy nebyla ještě zavedeným pojmem, přesto tetralogie, v níž se dospívající hrdinka rozhoduje mezi upírem a vlkodlakem, do značné míry podmínky tohoto žánru splňuje. Vliv bookfluencerů Na popularitě každopádně romantasy nabrala v posledních pár letech, kdy romanticko-fantastická vyprávění „objevili“ booktokeři, tedy komunita TikToku sdílející názory na knižní novinky. Sociální sítě odráží i popularitu autorů. Počet sledujících atakující nebo dokonce překračující hranici dvou milionů na Instagramu u Sarah J. Maasové a Colleen Hooverové vypovídá o tom, kdo patří k nejoblíbenějším spisovatelům generace Z. „Romantasy knih stále přibývá a díky sociálním sítím se romantasy stalo i jedním z nejvýraznějších knižních trendů současnosti – zejména na Instagramu a TikToku. Jeho popularita se extrémně rychle šíří po celém světě, každý si v něm najde ‚to své‘ a není pochyb o tom, že i v Česku bude jeho obliba stále růst,“ míní Plecháček Mikešová.

Také například ve Velké Británii přehledy prodejnosti za minulý rok dokládají, že spojení romantasy a BookToku je velkou hnací silou, která obecně vedla k nárůstu prodeje science fiction a fantasy. Prodej sci-fi a fantasy knih se mezi lety 2023 a 2024 zvýšil o více než 41 procent, uvádí magazín The Bookseller zaměřující se na knižní trh. Loňské žebříčky ovládla dračí fantasy Z konkrétních titulů má na tomto úspěchu výrazný podíl „žhavá dračí fantasy“ Čtvrté křídlo od Rebeccy Yarrosové, jež spolu se zmíněnými spisovatelkami tomuto žánru dominuje. Román o dvacetileté Violet, která musí obstát jako dračí jezdec, figuruje i v žebříčcích loňské prodejnosti českých knihkupectví. V první desítce ji uvádí Luxor, Knihy Dobrovský i Martinus. Svaz českých knihkupců a nakladatelů rozdělil bestsellery roku 2024 podle žánrů, Čtvrté křídlo vede kategorii literatury pro děti a mládež, kde si místa v první desítce zabraly ještě další romantasy tituly: Železný plamen rovněž od Yarrosové, Bezmocná od Lauren Robertsové a Rod plamene a stínu ze série Půlměsíční město, kde Sarah J. Maasová zvolila za hlavní hrdinku napůl dívku a napůl vílu. Prestižní záležitostí pro každého autora je, když se jeho kniha dostane do žebříku bestsellerů The New York Times. Čtvrté křídlo se v nejvyšší pětici udrželo téměř devadesát týdnů a dobře si vedou i další dva romány z plánované pentalogie Empyrean.

České překlady knih Sarah J. Maasové

Zatím nejnovějšího příběhu Onyxové bouře se ve Spojených státech prodalo jen za první týden více než 2,7 milionu výtisků, z toho přes milion tištěných knih, čímž se Onyxová bouře stala nejrychleji prodávaným titulem pro dospělé čtenáře od doby, co společnost BookScan začala zhruba před dvaceti lety prodej tištěných knih sledovat, zaznamenal deník The New York Times. Úspěch Onyxové bouře považuje za příklad, že romantický žánr zůstává stále silný. U českých čtenářů si podle šéfredaktorky CooBoo vedle Sarah J. Maasové a Rebeccy Yarrosové dobře vedou také knihy Holly Blackové, Stacey Marie Brownové nebo Shelby Mahurinové.

Rebecca Yarrosová na literárním Emirates Airline Festivalu v roce 2024

Únik pro (odvážné) ženy Co dělá romantasy tak přitažlivým čtením? Znalci knižního trhu uvádějí vícero důvodů. Příběhy odehrávající se ve fantasy realitách jsou lákavým útočištěm, do něhož se můžou zejména čtenářky romancí propadnout, aniž by se musely vzdávat toho, co mají na romantických vyprávěních rády. Potřebu úniku navíc zesiluje dění ve skutečném světě, kvůli kterému se lidé mohou cítit, a jistě i cítili, pod tlakem, ještě nedávno třeba i kvůli restrikcím vynuceným pandemií covidu-19. Romantasy nabízí „pohádkovější“ atmosféru než temnější fantasy subžánr grimdark vykreslující dystopii a násilí, jenž na popularitě nabral v minulé dekádě zásluhou knižní ságy Píseň ledu a ohně, respektive její seriálové adaptace Hra o trůny. Přístup „spalte je všechny“ tak nahrazuje naděje, že „s láskou je všechno možné“.

Zaměření na odvážné a silné ženské postavy a jejich prožívání vztahů přivádí právě dívky a ženy k fantasy, kde „se nemusely cítit nijak zvlášť vítány“, uvádí Kathleen Farrarová z britského nakladatelství Bloomsbury, pod nějž spadá mimo jiné Sarah J. Maasová. Ostatně i autorsky žánru romantasy dominují ženy-spisovatelky. „Muži ve svých knihách vždycky hodně sexualizují ženy. A u spisovatelek jsou charaktery složitější, hlubší a autentičtější,“ podotýká bookfluencerka Emily Winklerová (na sociálních sítích publikující pod účtem breathtaking bookworld) pro rakouský list Der Standard. „Spicy“ oslava ženské rozkoše V romantasy příbězích obvykle nechybí „spicy“ erotické scény. Poskytují čtenářům „bezpečný prostor pro zkoumání jejich vlastních fantazií“, vysvětlila pro The Guardian Kerri Maniscalcová, autorka knihy Trůn padlých, v nichž se princ a umělkyně vydávají na riskantní cestu do podsvětí, přičemž nejnebezpečnější pastí je pro ně láska. Zobrazení sexu v romantických vyprávěních oslavuje ženskou rozkoš, která byla mnohými společnostmi v minulosti opomíjena či potlačována, poznamenává Christine Larsonová, která vyučuje žurnalistiku na univerzitě v coloradském Boulderu. Čtenáři romantické literatury si pikantnost erotických scén můžou volit podle svého vkusu. Existují různé stupně, od nuly, jako je sladká amišská romance, až po čtyři chilli papričky v Padesáti odstínech šedi, dodává Larsonová. Konec romantiky svalovce a vnadné ženy Popularita romantasy a její podpora na sociálních sítích mění pohled na romantickou literaturu jako takovou. Podle Larsonové vyvrátili mladší čtenáři díky BookToku představu, že romantika rovná se svalovec a žena s poprsím dmoucím se ve výstřihu z obálek knižních romancí v devadesátých letech. „Romantika je nejoblíbenějším žánrem beletrie už od osmdesátých let dvacátého století,“ říká Larsonová. „Urazila však dlouhou cestu. Dnes obsahuje všechny různé subžánry.“ Ty se rozšířily díky internetu a e-knihám, které umožnily dát větší veřejný prostor fantazii amatérských psavců i profesionálních spisovatelů, jejichž nápady, včetně těch fantasy, se kamenná nakladatelství zdráhala tisknout.

Z oblíbenosti romantasy navíc těží knihy příbuzných žánrů, tedy čisté romance a erotické příběhy, jak přinejmenším dokládá zvýšený čtenářský zájem o ně v britském přehledu. Deník The Guardian s odkazem na The Bookseller podotýká, že jedno ale může ovlivňovat druhé: nakladatelé častěji zařazují tituly do kategorie romantiky než jen beletrie, protože registrují, jak se vnímání romantické literatury pozitivně proměnilo. Koneckonců třetí neprodávanější knihou napříč žánry – po dvou detektivkách Richarda Osmana – byla loni v Británii temná romance Námi to končí od Colleen Hooverové. Bestseller, který americkou sociální pracovnici z přívěsu v Texasu definitivně vystřelil na vrcholy žebříčků prodejnosti. Opětovnou pozornost k němu přitáhla loňská filmová adaptace.