Hooverová oslovuje miliony mladých žen. Romantizuje násilí, vyčítají jí kritici

I v českých kinech se promítá milostné drama Námi to končí podle úspěšného románu Colleen Hooverové. Autorka předlohy patří mezi fenomény žánrové literatury posledních let. Ve Spojených státech její knihy vládnou žebříčkům bestsellerů, ale také rozdělují čtenáře. Příznivci na románech Hooverové oceňují silné emoce, kritici jí vyčítají, že romantizuje domácí násilí.

K napsání románu Námi to končí Colleen Hooverovou inspiroval turbulentní vztah jejích rodičů. „Rozvedli se, když mi byly dva roky. Jedna z mých nejstarších vzpomínek je na to, jak otec po matce hodil televizi,“ popisovala autorka svoje dětství v rozhovoru pro stanici NBC.

Colleen Hooverová na premiéře filmu Námi to končí v New Yorku

„Tolik lidí, kteří (domácí násilí) nikdy nezažili, si myslí, že něco takového by se jim nikdy nemohlo přihodit, ale domnívám se, že neberou v úvahu, jak komplikovaný problém to ve skutečnosti je a jak moc milujete člověka, který vám ublížil,“ podotkla Hooverová.

Její tvorba se stala virální i na sociálních sítích, ohromný nárůst popularity zaznamenala díky takzvaným booktokerům. Příběh Námi to končí z roku 2016 zůstává autorčinou nejpopulárnější knihou. Hooverová je literárním idolem především pro generaci Z, řazena je k hvězdám žánrů young adult, tedy literatury pro mládež, a zejména new adult, který sleduje životy dvacátníků.

Loni se Hooverové v počtu prodaných výtisků ve Spojených státech dokonce podařilo předběhnout i Bibli. A přestože už dva roky žádný nový příběh nevydala, její knihy se stále pravidelně umisťují na žebříčku bestsellerů The New York Times.

Hooverová píše o genderově podmíněném násilí, smrtelných autonehodách, stalkingu, sexu, potratech i nevěře. A její hrdinky z řad dvacátnic v sobě mají jistou temnotu a obvykle si v dospívání musely něco odtrpět.

„Nenuceně líčí zneužívání jako ‚prostě způsob, jak má vztah fungovat‘,“ formuloval častou výtku magazín Cosmopolitan. Doplněnou o obavy, že kvůli autorčině popularitě si takový dojem odnáší miliony mladých žen, které jsou jejím primárním publikem.

Tím spíš, že ji zdaleka nečtou jen plnoletí. Sice cílí na dospělé čtenáře, rezonují ale i u teenagerů. „Nejspíš to souvisí s tím, že Colleeniny romány se zabývají velkými životními emocemi a zlomovými okamžiky, tedy něčím, co dospívající zajímá více než většinu ostatních,“ domnívá se Molly Crawfordová z nakladatelství Simon & Schuster UK, které Hooverovou v Británii vydává.

Trauma zabalené v romanci

Kontroverze kvůli romantizaci násilí se z předlohy přenesla i do filmové adaptace. Například The Telegraph v recenzi napsal, že snímek „zabalil domácí násilí do uhlazené romance“. Charitativní organizace Women's Aid, která se zabývá domácím násilím, zase soudí, že propagační kampaně diváky nedostatečně připravily na to, co mají čekat.

„Filmy, jako je tento, mohou být pro oběti nebezpečné a retraumatizující, zejména pokud tato témata neočekávají,“ varovala organizace. Nicméně uvedla také, že „je důležité, aby populární kultura ukázala těm, kdo prožili domácí násilí, že nejsou sami“.