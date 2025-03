Dokončení ságy George R. R. Martina se neblíží. Do kin ale poslal Čarodějnici a lovce

před 1 h hodinou | Zdroj: Reuters , ČTK , Entertainment Weekly , The Guardian , The Hollywood Reporter , Georgerrmartin.com

George R. R. Martin je poměrně plodným „dodavatelem“ námětů pro seriály na streamovací platformy, do kin se ovšem příliš nedostal. Až do letoška byl jediným celovečerním filmem podle jeho předlohy sci-fi horor Nightflyers z konce osmdesátých let. Ale 7. března do amerických a o týden později do českých kin vstupuje akční fantasy Čarodějnice a lovec vycházející z Martinovy povídky.

Známá temnota, ale nový svět

Režie se ujal Paul W. S. Anderson, do té doby tvůrce spíše béčkovějších titulů. V souvislosti s Čarodějnicí a lovcem vyjádřil naději, že tento snímek uspokojí hlad fanoušků knih George R. R. Martina a jejich adaptací po dalších fantasy příbězích. „Příběh obsahuje prvky, jež lidé znají z Georgovy tvorby, kterou milují, vyšinuté postavy, intriky, temné prostředí, netvory,“ řekl režisér agentuře Reuters.