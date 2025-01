Anki a GbClifford. Jména, na kterých se shodnou nominace Vinyla i Apollo

Vinyla uděluje ceny ve třech kategoriích. Šanci uspět v kategorii deska roku mají čtyři alba. Dvě z nich figurují zároveň i v nominacích na ceny Apollo za album roku.

Jednak jde o nahrávku I want to feel safe. Tou rapper Anki dokončil trilogii desek, v nichž mluvil o svém vyrůstání v Sudetech. Rapuje o drogové závislosti nebo násilí v rodině. Poroty obou ocenění zmínily rovněž anonymní hudebnici GbClifford a její druhé sólové album My heart is bigger than the grief inside of it. Snaží se na něm v psaní o vztazích vykročit mimo klišé milostného pobláznění.

Nominace Vinyly na desku roku doplňuje ještě album Nesu oheň, na němž Matěj Čech AKA Mat2013 podle hudebních kritiků potvrdil, že český alternativní pop v něm našel nového lídra. A čtveřici uzavírá manželská dvojice Irena a Vojtěch Havlovi deskou Four Hands, která nabízí kolekci klavírních melodií inspirovaných minimalismem.