Syřané slaví první páteční modlitby bez Asada

Davy lidí v pátek vyšly do ulic Damašku i dalších měst, aby oslavily první den velkých muslimských modliteb od pádu režimu diktátora Bašára Asada. Současně OSN oznámila, že víc než milion Syřanů musel v důsledku ofenzivy povstalců opustit domovy. Podle šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena je nyní klíčové zabránit návratu teroristické organizace Islámský stát (IS). Americké vojáky natočil štáb ČT v Rakká ovládaném kurdskými jednotkami.

Rebelové vedení islamisty ze skupiny Haját Tahrír aš-Šám (HTS) svrhli Asadův režim, který stál v čele Sýrie 24 let, po nečekané bleskové ofenzivě, jež trvala méně než dva týdny. Předtím se to nikomu nepodařilo za téměř čtrnáct let trvající občanské války.