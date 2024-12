Izrael bombardoval syrské letiště i muniční sklady

Izrael provedl od víkendového pádu režimu syrského diktátora Bašára Asada na 250 vzdušných úderů v Sýrii a zničil důležité vojenské cíle, informovala Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Izrael, který také vyslal jednotky do nárazníkového pásma na syrském území, tvrdí, že přispěl ke konci Asadova režimu.

Izraelská armáda podle SOHR od víkendu bombardovala letiště, radary, zbraňové a muniční sklady či armádní výzkumná centra sloužící dosud Asadově armádě. Podařilo se jí zasáhnout některé syrské vojenské lodě a jednotku protivzdušné obrany na severozápadě země.

„Během noci jsme slyšeli výbuchy. Místní nám říkali, že je to z oblasti letiště a že Izraelci údajně podnikali nálety na muniční sklady, které patřily asadovcům, aby nepřešly do rukou rebelů,“ informovala zahraniční zpravodajka ČT Darja Stomatová, jež se nachází v Kámišlí, které kontrolují syrští Kurdové. Upozornila, že se do samotné oblasti letiště nedostala, takže tyto informace nemohla nezávisle ověřit.