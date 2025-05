Británie se chystá na odražení přímého útoku, armáda ale přichází o vojáky

Klára Machková

před 2 h hodinami | Zdroj: The Telegraph , Financial Times , Armádní Zpravodaj , ČT24

Britský premiér Keir Starmer hovoří k vojákům na základně RAF na Kypru (snímek z prosince 2024)

Velká Británie se tajně připravuje na možný přímý útok ze strany Ruska, aktualizovány mají být dvacet let staré pohotovostní plány, píše deník The Telegraph. Britští ministři se obávají, že by země neměla proti Rusku na bojišti převahu. Náčelník štábu obrany Tony Radakin zároveň upozornil, že z armády odcházejí stovky vojáků měsíčně. Pro britskou armádu je však stěžejní námořnictvo.

List The Telegraph informoval, že britští úřednici byli požádáni, aby aktualizovali dvacet let staré pohotovostní plány, které by zemi po hrozbách útoku ze strany Kremlu připravily na válečný stav. Ministři se obávají, že Británie by neměla proti Rusku a jeho spojencům převahu na bojišti a byla by také špatně připravená na bránění svého území. Představitelé Kremlu opakovaně vyhrožovali Spojenému království přímým útokem kvůli jeho podpoře napadené Ukrajiny, která by mohla zahrnovat i britské pozemní jednotky, připomíná The Telegraph.

Zranitelná kritická infrastruktura Odborníci varovali, že země je zranitelná vůči útoku na svou kritickou infrastrukturu, včetně plynových terminálů, podmořských kabelů, jaderných elektráren a dopravních uzlů, píše The Telegraph. Podle informací listu bude aktualizace utajovaného „plánu obrany vlasti“ obsahovat strategii pro dny bezprostředně následující po útoku nepřátelského cizího státu na britskou pevninu. Má zahrnovat scénáře, při nichž by byla Británie zasažena konvenčními raketami či jadernými hlavicemi. Nový pohotovostní plán se bude poprvé zabývat kybernetickou válkou, která je podle šéfů špionážních služeb jednou z nejnebezpečnějších hrozeb, jimž Spojené království čelí.

Vojáci chybí, klíčové je ale námořnictvo Admirál a náčelník štábu obrany Tony Radakin zároveň upozornil, že z britské armády odchází měsíčně 200 až 300 lidí. Současně varoval, že bude trvat až tři roky, než se armáda začne opět rozrůstat. „Námořnictvo se stabilizovalo a začíná se nyní zvětšovat. Letectvo je přiměřeně stabilizované, ale armáda je stále na sestupné trajektorii,“ citoval ho list Financial Times. Radakin uvedl, že zájem o vstup do armády nechybí – na jednoho úspěšně přijatého vojáka má připadat přibližně třináct uchazečů. Armáda podle něj ale musí zlepšit schopnost udělat ze zájemců rekruty. Ministerstvo obrany již některé překážky vstupu odstranilo a zkoumá další způsoby, jak umožnit většímu počtu lidí přihlásit se, aniž by se snížila kvalita ozbrojených sil, uvedl dle Financial Times (FT) Radakin.

Analytik Vlastislav Bříza z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy informoval, že příslušníkům pozemního vojska má britská vláda zvýšit platy a zlepšit ubytovací podmínky a zázemí pro vojáky celkově. Britská vláda zvyšovala platy vojáků už loni v červenci, a to o šest procent, což je podle serveru Armádní Zpravodaj nejvíce za posledních 22 let, a zavedla příplatky k udržení klíčových příslušníků. I tak však zůstává vojenský personál jedním z nejhůře placených mezi státními zaměstnanci, doplnil server. „Britská armáda není tak velká, nemá ani obrovské množství obrněné techniky a i počet tanků je relativně omezený,“ poznamenal Bříza. „Británie spoléhá na to, že je ostrov, proto má velice silné námořnictvo. Disponuje dvěma letadlovými loděmi moderního typu včetně stíhačů páté generace F-35 a čtyřmi raketonosnými jadernými ponorkami, které nesou britské jaderné zbraně,“ popsal analytik.

Modernizace britské armády „V červenci loňského roku dostal bývalý generální tajemník NATO George Robertson za úkol, aby připravil revizi strategické obrany,“ připomněl Bříza. „Největší zdroje do britského námořnictva směřují do raketonosných jaderných ponorek, které nesou mezikontinentální balistické rakety, protože jsou na hraně životnosti. V tuto chvíli jsou ve výstavbě nové ponorky třídy Dreadnought, které je nahradí,“ informoval analytik. Jedná se podle něj o obrovské investice. Co se týče modernizace letectva, uzavřela britská armáda kontrakt s firmou Rolls-Royce, který má podle Břízy za cíl údržbu a modernizaci stíhaček Typhoon.