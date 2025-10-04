Gruzínská pořádková policie použila pepřový sprej a vodní děla proti demonstrantům před prezidentským palácem v Tbilisi, kde opozice uspořádala velkou demonstraci v den komunálních voleb. Vládnoucí Gruzínský sen oznámil, že zvítězil ve všech municipalitách jihokavkazské země. Volby bojkotovaly dva největší opoziční bloky, píše Reuters.
Gruzínská policie vodními děly krotila volební protesty
Tisíce demonstrantů se shromáždily na náměstí Svobody a na Rustaveliho třídě v Tbilisi a mávaly gruzínskými a evropskými vlajkami, popisuje agentura Reuters.
Krátce před uzavřením volebních místností se skupina demonstrantů pokusila vniknout do prezidentského paláce, uvedl svědek agentuře Reuters. Opoziční představitelé vyzvali k „mírové revoluci“ proti Gruzínskému snu, který obviňují z proruských a autoritářských tendencí.
Davit Mzhavanadze, jeden z protestujících, uvedl, že demonstrace jsou součástí „hluboké krize, kterou zcela jednoznačně způsobila naše proruská a autoritářská vláda“. „Myslím si, že protesty budou pokračovat, dokud vláda náležitě nezareaguje na naše požadavky,“ dodal.
Protesty probíhají už rok
Prozápadní opozice v Gruzii pořádá protesty od loňského října, kdy Gruzínský sen vyhrál parlamentní volby, které kritici označují za zmanipulované. Strana obvinění z manipulace odmítla.
Gruzie, kdysi jedna z nejvíce prozápadních zemí, které vzešly ze Sovětského svazu, má od začátku ruské války na Ukrajině napjaté vztahy se Západem, připomíná Reuters. Vláda krátce po loňských volbách zmrazila přístupové rozhovory s Evropskou unií (EU), čímž náhle zastavila dlouhodobý národní cíl a vyvolala velké demonstrace, které od té doby pokračují.
Gruzínský sen, který je obecně považován za stranu ovládanou jejím zakladatelem Bidzinou Ivanišvilim, nejbohatším mužem země a bývalým premiérem, popírá, že by byl promoskevský. Strana tvrdí, že chce vstoupit do EU a zároveň zachovat mír se sousedním Ruskem.