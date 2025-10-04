Gruzínská policie vodními děly krotila volební protesty


Gruzínská pořádková policie použila pepřový sprej a vodní děla proti demonstrantům před prezidentským palácem v Tbilisi, kde opozice uspořádala velkou demonstraci v den komunálních voleb. Vládnoucí Gruzínský sen oznámil, že zvítězil ve všech municipalitách jihokavkazské země. Volby bojkotovaly dva největší opoziční bloky, píše Reuters.

Tisíce demonstrantů se shromáždily na náměstí Svobody a na Rustaveliho třídě v Tbilisi a mávaly gruzínskými a evropskými vlajkami, popisuje agentura Reuters.

Krátce před uzavřením volebních místností se skupina demonstrantů pokusila vniknout do prezidentského paláce, uvedl svědek agentuře Reuters. Opoziční představitelé vyzvali k „mírové revoluci“ proti Gruzínskému snu, který obviňují z proruských a autoritářských tendencí.

Davit Mzhavanadze, jeden z protestujících, uvedl, že demonstrace jsou součástí „hluboké krize, kterou zcela jednoznačně způsobila naše proruská a autoritářská vláda“. „Myslím si, že protesty budou pokračovat, dokud vláda náležitě nezareaguje na naše požadavky,“ dodal.

Protesty probíhají už rok

Prozápadní opozice v Gruzii pořádá protesty od loňského října, kdy Gruzínský sen vyhrál parlamentní volby, které kritici označují za zmanipulované. Strana obvinění z manipulace odmítla.

Gruzie, kdysi jedna z nejvíce prozápadních zemí, které vzešly ze Sovětského svazu, má od začátku ruské války na Ukrajině napjaté vztahy se Západem, připomíná Reuters. Vláda krátce po loňských volbách zmrazila přístupové rozhovory s Evropskou unií (EU), čímž náhle zastavila dlouhodobý národní cíl a vyvolala velké demonstrace, které od té doby pokračují.

Gruzínský sen, který je obecně považován za stranu ovládanou jejím zakladatelem Bidzinou Ivanišvilim, nejbohatším mužem země a bývalým premiérem, popírá, že by byl promoskevský. Strana tvrdí, že chce vstoupit do EU a zároveň zachovat mír se sousedním Ruskem.

