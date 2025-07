Moskva se snaží o bližší vztahy s Gruzií, ta ale zpět do „ruské náruče“ nechce

Rusko uvádí, že se nadále snaží o normalizaci vztahů s Gruzií, jíž okupuje pětinu území. Naposledy Kreml této kavkazské zemi nabídl připojení k mezinárodnímu dopravnímu koridoru Sever-Jih. Podle experta Vincence Kopečka z Ostravské univerzity však může Tbilisi s normalizací vztahů souhlasit pouze „na oko“, jelikož gruzínská vláda nestojí o to, aby země znovu spadla do ruské náruče.

Projekt je však již více než dvacet let z velké části zastaven a vyžaduje značné investice do železniční dopravy a rozšíření kapacity terminálů v Kaspickém moři. Do realizace také navíc promlouvají sankce ze strany Spojených států a Evropské unie.

Předpokládá se, že by do roku 2030 mohl být koridor schopen odbavit asi 14,6 až 24,7 milionu tun nákladu ročně, což představuje více než sedmdesát procent veškeré kontejnerové dopravy mezi Eurasií, oblastí Perského zálivu a jižní Asií.

Gruzínské ministerstvo zahraničí ale označilo zprovoznění letiště za nezákonné a vyjádřilo nad ním znepokojení. „Neoprávněný let, který dne 1. května 2025 uskutečnila ruská letecká společnost do okupované oblasti Abcházie, stejně i takzvaná dohoda podepsaná s okupačním režimem o předání a využívání letiště Suchumi Ruskem, představují hrubé porušení svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie, gruzínského zákona o okupovaných územích a základních zásad a norem mezinárodního práva,“ stojí v prohlášení resortu.

Gruzie by s ruskými návrhy ohledně normalizace vztahů sice mohla souhlasit, ale bylo by to spíše „na oko“, míní politolog Kopeček.

„Cílem Ivanišviliho režimu není přivést Gruzii zpět do ruské náruče, ale využít antiliberálních a antievropských narativů, které Moskva šíří, k tomu, aby se Ivanišvili skrze stranu Gruzínský sen udržel u moci. Je to ale hra na ostří nože. Gruzii se může stát, že kvůli podobným politikám spadne zpět do ruské náruče, byť si to ani vládnoucí strana nepřeje,“ uzavřel Kopeček.