„Technická záležitost,“ říká gruzínský premiér o možném zrušení bezvízového styku s EU

„Jde pouze o jednu věc – zda se bude stát ve frontě na vízum, nebo ne,“ prohlásil Kobachidze v pondělním rozhovoru pro vládní médium Rustavi 2. „Ve Velké Británii (s níž Gruzie nemá bezvízový styk, pozn. red.) naši občané stojí frontu na vízum – je to technická záležitost. Samozřejmě je to nepohodlné, ale vízum lidé dostanou a do Velké Británie mohou odjet,“ dodal.

Podle experta Kopečka by případné zrušení bezvízového styku bezprostředně na gruzínskou ekonomiku vliv nemělo. „A nejspíš ani v delším horizontu,“ dodal. „Respektive pokud by nějaký dopad byl, mohl by být spíše negativní, protože zhoršování vztahů Gruzie se Západem by mohlo některé investory odradit,“ domnívá se.

Kopeček zmínil, že pokud by k takovému kroku došlo, velký dopad by to mělo na gruzínskou třídu, která si zvykla do EU jezdit jako turisté, na návštěvu příbuzných, kteří v EU pracují, či za studiem. „Otázkou pak je, zda by to pozici stávající gruzínské vlády spíše posilnilo v tom smyslu, že to vláda bude prezentovat jako boj proti unijní svévoli, nebo naopak oslabilo, protože by to byl jasný důkaz toho, že Gruzie se pod vládou Gruzínského snu vzdaluje členství v EU – které stále většina Gruzínů podporuje,“ konstatoval.

Zrušení bezvízového režimu by podle Kopečka poškodilo „primárně zejména mladší, proevropskou a liberálně smýšlející část gruzínské populace“. „Je ale otázkou, zda by to pro ni byl dostačující impuls k tomu, aby se pokusila Gruzínský sen odstavit od vlády, nebo zda by to v důsledku nepřispělo k tomu, že by tato část gruzínské populace ze země odešla,“ uvedl.

„Nemyslím si, že by hrozba zrušení bezvízového styku nebo jeho pozastavení přiměla vládu Gruzínského snu k návratu k právnímu státu a k zastavení politických represí. To by musela být reakce gruzínské společnosti velmi silná a velmi negativní. Protivládní demonstrace jsou v Gruzii na denním pořádku již rok – a k ničemu to zatím nevedlo. Naopak, omezení možnosti cestovat do EU může v delším horizontu současnému gruzínskému režimu pomoci v další autokratizaci, protože omezí pozitivní zkušenosti Gruzínů s EU,“ upozornil Kopeček.