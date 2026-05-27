SOUHRN: Zásadní události středy 27. května


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 27. května 2026.

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket pro protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters.

Rusové zabíjeli na východě a severu Ukrajiny, Kyjev útočil na vojenské cíle
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO). Deníku N to ve středu řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Podle českých médií EK napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem.

MMR přidá šest miliard na podporu dostupného nájemního bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dá dalších šest miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Sedm miliard, které mohly obce získat od roku 2024, se rychle vyčerpalo. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) se šest miliard korun podařilo najít v operačních programech, kde zůstal přebytek. Obce a města by mohly začít o peníze žádat zřejmě na počátku příštího roku, řekla ve středu Mrázová na konferenci Národní sítě Zdravých měst v Mariánských Lázních.

Žalobce poslal před soud čínského občana, kterého viní ze špionáže

Státní zástupce obžaloval čínského občana, kterého viní ze špionáže pro Čínu. České televizi to sdělil pražský státní zástupce Martin Bílý. Muž tak nyní čelí obžalobě z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Čínského občana policisté zadrželi letos v lednu, a poprvé tak použili nový paragraf trestního zákoníku o činnosti pro cizí moc. Muž je od té doby ve vazbě.

Sněmovní obranný výbor podpořil nominaci Hlaváče na šéfa armády

Sněmovní výbor pro obranu jednomyslně podpořil Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Hlaváč by měl být jmenován ke 30. červnu, uvedl pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Oficiálně se ujme funkce 1. července. Na výboru pro obranu řekl, že chce budovat moderní armádu, která bude plnit spojenecké závazky. Mezi jeho priority patří mimo jiné těžká brigáda.

Jednání s Babišem o přesunu agend opustili někteří experti předčasně

Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí Úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, „šaškárnu“ či absurdní divadlo. Babiš soudí, že budou mít v novém uspořádání lepší podmínky pro práci. Rady chce zachovat pod sebou, nadresortní vedení podle něj zůstane zachováno. Premiér posoudí návrhy expertů k agendám a do pondělí oznámí výsledek, řekla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO).

Sněmovna schválila změny v penzijním spoření

Poslanci ve středu schválili řešení takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Sněmovna posléze nedokončila schvalování koaliční změny pravidel pro státní úředníky. Poslanci pak naplnili 13člennou vyšetřovací komisi, která se bude zabývat kauzou Dozimetr. Sněmovna má na programu také druhé čtení vládní novely stavebního zákona. Zákonodárci na začátku zasedání rozhodli, že budou moci jednat do noci.

Rozsáhlá základna i speciální vozítka. NASA představila detaily plánů pro Měsíc

Americká kosmická agentura NASA zveřejnila podrobnosti o základně na Měsíci, kterou tam plánuje vystavět. Lunární základnu i s lidskou posádkou chce vybudovat do deseti let.

Ředitelé ČT a ČRo vyzvali Babiše k zastavení jednání o mediálních zákonech

Generální ředitelé České televize (ČT) Hynek Chudárek a Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral v otevřeném dopise vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO) k zastavení projednávání návrhů zákonů o médiích veřejné služby. Požadují zřízení pracovní skupiny. Rozhodnutí o budoucnosti ČT a ČRo podle nich nemá být výsledkem jednostranného politického kroku, ale výsledkem široké společenské diskuze a dohody napříč politickým spektrem.
Vláda projedná zákon o veřejnoprávních médiích v polovině června, řekl Klempíř

Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby dle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna 2027. K návrhu ministerstva kultury už dříve přišlo okolo čtyř set připomínek od České televize (ČT), Českého rozhlasu (ČRo), komerčního sektoru, ale i resortu financí, vnitra a dalších ministerstev.
Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

Televizní a rozhlasový poplatek by podle novely navržené skupinou koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem (ANO) neměli platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do padesáti zaměstnanců místo nynějších 24 pracovníků. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by přišly podle odhadu předkladatelů o stamiliony korun. ČT a ČRo odhadly výpadek příjmů kvůli omezení počtu poplatníků dohromady na více než 1,3 miliardy ročně.
