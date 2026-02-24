Dálnici D2 u Břeclavi blokuje havarovaný kamion

Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz se převrátil na bok a zablokoval všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno, informovalo Národní dopravní informační centrum. Provoz by měl být obnoven během úterního dopoledne, objízdná trasa vede přes Slovensko.
Nehoda se stala na padesátém kilometru dálnice spojující Bratislavu a Brno zhruba hodinu a půl po půlnoci. „Podle policie přemohl řidiče kamionu kolem jedné hodiny ranní mikrospánek. Kamion i s návěsem o hmotnosti zhruba sedmnáct tun se následně převrátil a zatarasil provoz,“ popsal reportér ČT Jiří Dokulil.
Nákladní automobil tak zablokoval celou vozovku ve směru na Brno. Záchranáři na místě nehody zkontrolovali jednoho muže, jeho převoz do nemocnice nebyl nutný. „Měli jsme v péči muže středního věku, po kontrole jeho stavu jsme jej ponechali na místě,“ řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.
„Nyní už je kamion na kolech, probíhá odtah, dále probíhá překládka materiálu a snad během dopoledne by měl být podle policie provoz na dálnici D2 znovu obnoven,“ uvedl krátce před půl devátou Dokulil.
Než se podaří havarovaný kamion s pomocí těžké techniky ze silnice zvednout a odvézt, zůstává dálnice na Brno uzavřená. Podle odhadů silničářů to potrvá zhruba do desáté hodiny dopoledne. Objízdná trasa začíná ještě na Slovensku a dál vede přes hraniční přechod Hodonín-Holíč, uvedla policie. Zpátky na dálnici se řidiči vrátí z exitu Břeclav.