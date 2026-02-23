Z jihomoravských nemocnic se má stát holding. Zaměstnanci nesouhlasí


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Události v regionech plus: Jihomoravské zastupitelstvo jednalo o transformaci nemocnic
Zdroj: ČT24

Jihomoravští zastupitelé rozhodli o transformaci devíti krajských nemocnic z příspěvkových organizací do vertikálního holdingu. Každá nemocnice si ponechá vlastní vedení i odpovědnost. Rozvoj a investice bude řídit mateřská akciová společnost Jihomoravská zdravotní. Odboráři s transformací nesouhlasí, obávají se zejména dopadů na odměňování pracovníků a jejich jistoty. Protestovat přišli i na jednání zastupitelstva.

O plánovaných změnách informoval Jihomoravský kraj koncem loňského roku. „Důvodem je snaha o větší stabilitu a efektivitu zdravotnického systému, zejména v kontextu demografických změn,“ uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

„Populace rychle stárne, přibývá chronických pacientů a roste potřeba dlouhodobé péče oproti akutní. Abychom na to mohli v krajském zdravotnictví reagovat, potřebujeme odborný tým s detailními informacemi o našich nemocnicích,“ vysvětlil Grolich v prosinci. Privatizaci nemocnic vyloučil.

Řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně se sjednocuje
FN Brno

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče a Lékařský odborový klub minulý týden zahájily kampaň proti plánované transformaci krajských nemocnic. Zaměstnanci se obávají zejména dopadů na odměňování a pracovní jistoty.

Opozice nejprve neúspěšně usilovala o stažení bodu z programu, poté většinou hlasovala proti. Kritizuje například to, že se změnou nesouhlasí část zdravotnických odborů. Tři zastupitelé se zdrželi hlasování.

Pracovník ani pacient to nepozná, slibuje hejtman

Podle kraje současný model samostatných příspěvkových organizací omezuje možnosti jednotného strategického řízení nemocnic a komplikuje koordinaci v oblastech, které je účelné řídit centrálně. V rámci vertikálního holdingu si každá nemocnice ponechá vlastní vedení, odpovědnost i identitu, strategický rozvoj či velké investice však bude řídit mateřská společnost. Transformace má být dokončena v roce 2028.

„Víme, jaké výzvy před námi stojí. Zdravotnictví v celé republice bude čelit stárnutí populace a musí reagovat na změny i nové technologie. Dnes kraj nemá dostatečné odborné kapacity pro detailní strategické řízení,“ uvedl hejtman Grolich.

Zdůraznil, že změna není privatizací a neznamená propouštění, snižování odměn, rušení výhod ani omezení dostupnosti péče. „Nebude to mít vliv na každodenní provoz nemocnic. Pokud se změní právní forma, pracovník ani pacient to nepozná,“ ujistil.

V Nemocnici Pelhřimov stáhla svoji výpověď desátá lékařka interního oddělení
Lékařka, ilustrační snímek

Odbory varují před zásahem do platů a jistot

Proti změně na zastupitelstvu protestovalo několik desítek odborářů. Podle nich transformace nepřinese deklarované výhody, naopak může ohrozit stabilitu zařízení i jistoty zaměstnanců. Současný model považují za funkční a jednotné řízení lze podle nich zajistit i ve stávající struktuře. Jihomoravská zdravotní se už nyní může podílet na nastavování pravidel, metodik či vyjednávání s pojišťovnami, uvedli. Obávají se také snížení mezd a ztráty některých benefitů.

„Snažili jsme se opakovaně panu hejtmanovi sdělit, že je potřeba řešit jiné věci. Že je potřeba řešit to, že nemocnice jsou podfinancované, že mají málo peněz na péči, ale to zatím nikdo slyšet nechce. A když jsou nemocnice podfinancované, je nejjednodušší sáhnout na platy. Všechny příplatky, například za přesčasy, se musí dohodnout. A když nejsou peníze, dohoda se dělá těžko,“ namítla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

Podle Grolicha neplatí, že by zdravotníkům v akciové společnosti klesly platy, a to ani o částky, které uvádějí odbory, tedy mezi osmi a třinácti tisíci korunami. „Platy zůstanou stejné a budou normálně růst,“ ujistil. „Je vidět, že přestože v akciových společnostech neplatí tabulkové platy, zdravotní sestry jsou tam odměňovány lépe,“ poznamenal.

Internistů ubývá, potřeba jich je ale stále více
Ilustrační snímek

Opozice mluví o riziku privatizace

Protest odborářů podpořil i opoziční klub ANO v čele s ministryní financí a předsedkyní jihomoravské organizace hnutí Alenou Schillerovou. Podle ní kraj změnu zavádí bez relevantních důvodů, dostatečných podkladů a proti vůli nejméně dvou tisíc zaměstnanců.

„Vnímáme to jako pomyslný první krok k privatizaci veřejného zdravotnictví v Jihomoravském kraji. Stojíme za lékaři, sestrami i veškerým zdravotním a administrativním personálem nemocnic. Nemůžeme riskovat, že se jejich odměňování vymkne platovým tabulkám a bude určováno kdovíjak,“ prohlásila Schillerová.

Milan Vojta (ANO) kritizoval, že kraj změnu dostatečně nekomunikoval se zaměstnanci ani odbory a nezískal podporu opozice. Podle něj kraj opakuje chyby z roku 2022, kdy pokus o převod do jedné akciové společnosti narazil na odpor.

Jihočeský kraj nabízí lékařům dotaci milion a půl. Z jiných regionů jich už „přetáhl“ šestnáct
Dotační program pro lékaře

K otázce komunikace předsedkyně představenstva Jihomoravské zdravotní Vladimíra Danihelková připomněla, že se spolu s vedením kraje setkali už koncem loňského roku s řediteli nemocnic, zástupci odborů i opozice. Po Novém roce transformaci prezentovali také ve všech krajských nemocnicích a jednali i s řediteli brněnských nemocnic.

„Snažili jsme se být transparentní. Jsme si vědomi, že jde o velkou změnu, ale je nezbytná,“ dodala. Podle Grolicha je třeba počítat s tím, že část zaměstnanců bude proti, pokud trvá na zachování příspěvkové organizace.

Transformace krajských nemocnic je tématem už několik let. Proti pokusu z roku 2022 o převod do jedné akciové společnosti se zvedla vlna kritiky ze strany opozice i odborů. Zdravotnické odbory převod zařízení na akciové společnosti dlouhodobě odmítají a upřednostňují příspěvkové organizace.

Výběr redakce

Prezident Pavel nebude vetovat rozpočet

Prezident Pavel nebude vetovat rozpočet

13:28Aktualizovánopřed 15 mminutami
Červený se stal ministrem životního prostředí

Červený se stal ministrem životního prostředí

04:03Aktualizovánopřed 21 mminutami
Kabátek skončil v čele VZP, novým šéfem je Duškov

Kabátek skončil v čele VZP, novým šéfem je Duškov

13:19Aktualizovánopřed 26 mminutami
Auto s Klempířem mělo nehodu

Auto s Klempířem mělo nehodu

10:44Aktualizovánopřed 30 mminutami
Česko bude v EU usilovat o zrušení emisních pravidel pro auta po roce 2035, řekl Babiš

Česko bude v EU usilovat o zrušení emisních pravidel pro auta po roce 2035, řekl Babiš

13:30Aktualizovánopřed 41 mminutami
Po zabití šéfa kartelu zasáhly několik mexických států násilnosti

Po zabití šéfa kartelu zasáhly několik mexických států násilnosti

před 53 mminutami
Maďarsko asi zablokuje nové sankce proti Rusku

Maďarsko asi zablokuje nové sankce proti Rusku

10:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Podívejte se, kde obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně

Podívejte se, kde obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně

06:04Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Radní Kozlová upraví rozestavěný dům, opozice stáhla návrh na odvolání

Českobudějovická radní Lucie Kozlová (Naše Česko) slíbila, že u nedokončeného rekreačního domu u rybníka Dehtář odstraní první patro, aby objekt vyhověl námitkám. Opoziční zastupitelé poté stáhli návrh na její odvolání. Stavbu prověřují stavební úřady.
před 4 mminutami

Z jihomoravských nemocnic se má stát holding. Zaměstnanci nesouhlasí

Jihomoravští zastupitelé rozhodli o transformaci devíti krajských nemocnic z příspěvkových organizací do vertikálního holdingu. Každá nemocnice si ponechá vlastní vedení i odpovědnost. Rozvoj a investice bude řídit mateřská akciová společnost Jihomoravská zdravotní. Odboráři s transformací nesouhlasí, obávají se zejména dopadů na odměňování pracovníků a jejich jistoty. Protestovat přišli i na jednání zastupitelstva.
před 15 mminutami

Hasiči likvidují velkochov 236 tisíc slepic kvůli ptačí chřipce

V Kosičkách na Královéhradecku v pondělních dopoledních hodinách začali hasiči s likvidací velkochovu slepic, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. V kafilériích skončí téměř 236 tisíc nosnic. Likvidace chovu potrvá pět až sedm dní a denně se na ní bude podílet kolem stovky profesionálních hasičů. Silnice třetí třídy mezi Kosičkami a Kosicemi, u níž drůbežárna leží, byla v pondělí ráno uzavřena.
11:07Aktualizovánopřed 24 mminutami

Podívejte se, kde obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně

Déšť a tající sníh zvedly v pondělí ráno hladiny toků v Česku na asi dvaceti místech na povodňový stupeň bdělosti, u dvou platí pohotovost. Zvýšené průtoky byly zejména pod horami na severu a na Českomoravské vrchovině. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Před vzestupem hladin v pásu území od severu Čech přes Vysočinu na jih Čech meteorologové varovali. Pršet má podle nich do úterý, od středy se vyjasní.
06:04Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Taxikářka po bodnutí v Šumperku zemřela

Taxikářka, kterou minulý týden v úterý bodl v Šumperku nožem do krku osmatřicetiletý podezřelý, v sobotu v podvečer zemřela. Čtyřiačtyřicetiletou ženu podle kriminalistů útočník razantně bodl ze zadního sedadla kuchyňským nožem a poté ji vyhodil na ulici. V nemocnici o život bojovala čtyři dny. Policisté tak případ zřejmě překvalifikují na vraždu. Muž je navíc obviněn z pokusu o vraždu dvou lidí, ukradeným vozidlem taxislužby totiž úmyslně čelně najel do protisměru.
před 2 hhodinami

Útoků na zdravotníky přibývá. Nemocnice posilují ochranu personálu

Slovních i fyzických útoků na personál v nemocnicích přibývá. Zdravotníci to přičítají bolesti a strachu, které lidé v danou chvíli prožívají, ale také vlivu návykových látek. Například ve Fakultní nemocnici Plzeň se počet případů za posledních pět let ztrojnásobil. K incidentům dochází nejčastěji na akutních ambulancích, například na urgentním příjmu. Nemocnice proto zavádí opatření na ochranu personálu a zaměstnance dlouhodobě školí ve spolupráci s policií i s využitím virtuální reality.
před 4 hhodinami

Meteorologové opět rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech

Meteorologové rozšířili dřívější varování před vzestupem hladin toků v Česku. Hrozí od nedělního večera hlavně na východě Čech. Mandava ve Varnsdorfu večer překročila první povodňový stupeň a možná stoupne na druhý. Rozvodnit se v noci mají i další toky, ČHMÚ tak znovu rozšířil dřívější výstrahu.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Když brownfieldy ožívají. Špačkův dům na Žďársku zahrne vedle restaurace a sálu i muzeum

Obec Herálec na Žďársku dokončila rozsáhlou rekonstrukci dlouho nevyužívaného Špačkova domu. Historická budova z počátku dvacátého století se proměňuje v nové centrum společenského a kulturního dění s restaurací, muzeem a sálem. Projekt podpořila dotace z programu na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské účely.
včera v 08:03
Načítání...