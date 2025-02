Internistů ubývá, potřeba jich je ale stále více

„A ty představují 72,2 procenta všech hospitalizací na internách,“ podotkl vědecký sekretář odborné společnosti Zdeněk Monhart. Skoro třetina pacientů starších osmdesáti let má podle něj šest nebo sedm chronických nemocí. „Abychom péči nadále zvládali, potřebujeme mít dostatek lékařů a zároveň snížit pracovní zátěž, aby nám neutíkali k jednooborovým specializacím,“ uvedl.

V předloňském roce se na interních odděleních v Česku léčilo téměř 340 tisíc lidí. Jejich počet se neustále zvyšuje, například na urgentním příjmu Nemocnice Znojmo se mezi roky 2005 a 2024 zčtyřnásobil. Především ve věku nad 65 let podle odborníků přibývá osob se dvěma a více chorobami.

Interní oddělení mají nejvíc hospitalizací

Průměrný věk lékařů internistů je podle odborné skupiny 64 let, dvě třetiny jsou nad 65 let. „Vnitřnímu lékařství by ulevilo zvýšení pravomocí vysokoškolsky vzdělaných zdravotních sester. Rozšíření kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků je nezbytné, ale vyžaduje aktivitu ministerstva zdravotnictví,“ doplnil Monhart.

Největší problém je ale podle předsedy internistické společnosti Richarda Češky s financováním péče těchto lékařů. Průměrná částka, kterou na interní péči vydají za pacienta za rok, činí asi 1500 korun. „Potřebujeme, aby interna byla ekonomicky zajímavá, aby se k ní mladí lékaři nestavěli zády,“ prohlásil.

Interní oddělení mají ze všech oborů nejvíc hospitalizací, nejvíc ošetřovacích dnů a jednu z nejvyšších ošetřovacích dob. Ošetřovacích dní bylo předloni 2,1 milionu, pro srovnání na chirurgii 1,5 milionu, na gynekologii nebo ortopedii pod 680 tisíc.