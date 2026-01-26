Řízení vybraných fakultních nemocnic v Praze a Brně se sjednocuje

V Praze přecházejí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Bulovka pod společné vedení Petra Koloucha, dosavadního ředitele pražské zdravotnické záchranné služby. Fakultní nemocnici Brno zase povede místo Iva Rovného ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Vlastimil Vajdák. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že cílem je posílení koordinace specializované péče a efektivity řízení nemocnic. Změny začnou platit od 2. února.
„Sjednocení řízení fakultních nemocnic je logický krok, který má především posílit kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro pacienty. Do čela těchto nemocnic nastupují zkušení a osvědčení manažeři s jasným úkolem posílit koordinaci péče, stabilitu řízení a dlouhodobé plánování rozvoje,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V Brně podle něj jde o logické zastřešení péče v celém regionu, které přinese lepší koordinaci služeb, efektivnější hospodaření a dlouhodobé plánování investic.
Pro pacienty podle resortu zůstává rozsah, kvalita i dostupnost péče zachována, nově však bude její poskytování přehlednější a lépe organizované.
V Praze přecházejí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Bulovka pod společné vedení dosavadního ředitele pražské záchranné služby Koloucha.
V Brně se ke společnému vedení FNUSA a CKTCH nově připojuje také FN Brno. Společné vrcholové vedení přebírá Vajdák. „Sjednocení řízení vnímám jako příležitost ke zvýšení kvality a zlepšení podmínek poskytované zdravotní péče. Z dosavadních zkušeností vím, že jednotné vedení zdravotnických zařízení v jednom regionu přináší stabilitu, zvyšuje efektivitu provozu, pomáhá snižovat náklady a umožňuje lépe plánovat investice i dlouhodobý rozvoj nemocnic,“ uvedl.
Rovný: Chyběla možnost debaty
Dosavadní ředitel FN Brno Ivo Rovný uvedl, že rozhodnutí ministra ho osobně nepřekvapilo. „Pan ministr řekl, že je to jeho manažerské rozhodnutí. Nezaskočilo mě to, protože se ta informace v kuloárech objevovala. Předpokládal bych nicméně nějakou možnost debaty. Ke svému odvolání jsem se nemohl nijak vyjádřit,“ řekl.
FN Brno vedl od května 2022 po rezignaci Jaroslava Štěrby. Předtím působil patnáct let na vysokých manažerských pozicích v obou brněnských fakultních nemocnicích. „Nyní mi ve vedení nebyla nabídnuta žádná pozice a myslím, že pro to ani není prostor. Jako chirurg ale o práci snad nebudu mít nouzi,“ dodal.
FN Brno patří k největším zdravotnickým zařízením v Česku, zaměstnává zhruba 6500 lidí. Podle Rovného je v nemocnici rozpracováno několik projektů, například výstavba porodnického pavilonu. „Samo o sobě to vyžaduje plné nasazení stávajícího vedení,“ poznamenal. Sloučení organizací jako takové nekritizuje, domnívá se ale, že mělo být lépe připravené.
