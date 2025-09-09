Od 1. ledna 2026 se pražská Fakultní nemocnice v Motole a pražská Nemocnice Na Homolce spojí v jeden celek, oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Spojené instituce povede současný ředitel Petr Polouček, který vedl Homolku a poté, co policie obvinila bývalého ředitele Motola Miloslava Ludvíka (dříve ČSSD), převzal vedení i druhé nemocnice. Válek výběrové řízení nevypíše.
Nemocnice Na Homolce a Motol se spojí
„Cílem je propojit dvě odborně a kapacitně špičková pracoviště v silné celky. Povede to k velkým úsporám v provozních agendách,“ je přesvědčen ministr zdravotnictví. Jak velké úspory budou, podle Poloučka zatím není jasné. Budou to údajně úspory v technicko-hospodářské a správní oblasti. Válek řekl, že zvažoval různé varianty a tuto považuje za nejlepší.
„Pro pacienty i zaměstnance se v každodenním provozu nic zásadního nemění. Péče v medicínských programech bude pokračovat bez přerušení a ve stejné kvalitě,“ uvedl Polouček. Podobně bude podle děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marka Babjuka dál pokračovat výuka studentů, díky spojení bude ale efektivnější a pestřejší.
Dostavba onkologického centra
V motolské nemocnici se staví onkologické centrum a simulační centrum podpořené více než čtyřmi miliardami korun z evropských dotací. Vyplacení peněz z Národního fondu obnovy je podmíněno jejich včasným dokončením. „Motolské onkologické centrum se stihne postavit v termínu a evropské prostředky na něj nejsou v žádném případě ohroženy,“ řekl Válek.
Po policejních zásazích v Motole pozastavila Nadace rodiny Kellnerových dar 500 milionů korun pro motolskou onkologii. Podle Poloučka zatím smlouva nebyla obnovena, ale jedná se o tom.
Kauza kolem motolské nemocnice, největšího zdravotnického zařízení v zemi, propukla v únoru 2025 po policejním zásahu, kterým vyvrcholilo několikaleté vyšetřování podezření na korupci. Policisté zadrželi a později obvinili dlouholetého ředitele nemocnice a někdejšího sociálnědemokratického ministra zdravotnictví Ludvíka, jeho náměstka Pavla Budinského nebo vlivného advokáta a tehdejšího šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu. Celkem bylo za úplatkářské trestné činy, dotační podvod, praní špinavých peněz nebo za poškození finančních zájmů EU obviněno osmnáct lidí.