Nemocnice kvůli stárnutí populace zvyšují kapacity dlouhodobé péče

České nemocnice ruší kvůli stárnutí populace akutní lůžka a místo toho zvyšují kapacity následné a dlouhodobé péče. Trend podporuje i ministerstvo zdravotnictví. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) v Česku vloni přibylo zhruba šest set lůžek určených k doléčení, rehabilitaci nebo dožití. Dalších čtyři sta pojišťovna nasmlouvala. Současně zrušila téměř dva tisíce nevyužívaných míst pro pacienty s akutními problémy.
Josef Vaněk trpí vrozenou vadou kostí. V Sušické nemocnici leží od poloviny července, kdy si zlomil nohu v koleni. „Čekalo se, že to sroste, ale měl jsem nějaké komplikace, takže teď tady čekám na ortézu z protetiky z Plzně (…) a od toho se bude všechno dál odvíjet,“ vysvětluje. Řadí se k pacientům, které trápí dlouhodobější zdravotní obtíže. Právě na ty nemocnice cílí. V roce 2021 uzavřela chirurgii, o dva roky později internu.
Jen za poslední tři roky v nemocnici přeměnili zhruba šedesát akutních lůžek. Většina z nich nově slouží na oddělení následné péče. „Úzce spolupracujeme s akutními nemocnicemi, hlavně ve Strakonicích a Klatovech, odkud přebíráme pacienty na doléčování a rehabilitaci a oni naopak od nás přebírají pacienty v akutním stavu. Ta potřeba následné a rehabilitační péče je stále větší a větší,“ podotýká jednatel Sušické nemocnice Roman Vanžura.
A podle statistiků ještě poroste. Odhadují, že do roku 2035 bude kvůli stárnutí populace potřeba přeměnit až deset tisíc lůžek. „Je důležité zdůraznit, že to je transformace, která nikomu nevezme dostupnost péče. Transformují se lůžka, která nejsou pro akutní péči využívána,“ upřesňuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek.
Akutních lůžek vloni zanikly téměř dva tisíce. VZP nicméně očekávala, že to bude ještě více. „Ta naše ambice se plně nenaplnila. Ale na druhou stranu pro jakousi obhajobu lze říct, že restrukturalizovat akutní lůžkovou péči po letech, kdy to bylo často řešeno od stolu a bez nějaké širší diskuse, je velmi obtížné, protože důvěra je poškozená,“ říká ředitel VZP Zdeněk Kabátek.
„Většina nemocnic se tomu bránila zejména s ohledem na personální otázky, protože v okamžiku, kdy uzavřou některá akutní lůžka, tak nebudou moci vychovávat komplexně lékaře i na oddělení, která potřebují,“ doplňuje předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš.
- Potřeba akutní péče podle statistiků klesá dlouhodobě, podobně jako v jiných vyspělých zemích. Nejvíc takových hospitalizací v minulých letech ubylo v menších nemocnicích, nejméně naopak v těch fakultních.
- Trend experti vnímají pozitivně. Je podle nich důkazem, že se české zdravotnictví zrychluje a zkvalitňuje. Pacienti tak tráví na lůžku méně času a posiluje jednodenní péče.
- I proto vloni v tuzemsku zaniklo téměř dva tisíce nevyužívaných lůžek akutní péče. Oproti tomu lůžek určených k následné péči přibylo zhruba šest set.
- V absolutních počtech zaniklo nejvíc akutních lůžek v oboru gynekologie a porodnictví, a to kvůli úbytku narozených dětí. Zkracování hospitalizací je důvodem, proč ubylo lůžek v chirurgii. Změny se dotkly i interního lékařství nebo radiační onkologie.
Zdroje: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna
Změny se týkají i dalších nemocnic
Velkou změnou letos prošla pražská všeobecná fakultní nemocnice. Zrušila přes sto lůžek. Posílila ale péči o psychiatrické a onkologické pacienty nebo ty v paliativní péči. Padesát akutních lůžek zaniklo v královéhradecké fakultní nemocnici, plánuje ale otevřít čtyřicet lůžek následných. Změnil se i počet lůžek v nemocnicích v Trutnově, Ústí nad Labem nebo Mostě.
„Vím, že některé pojišťovny se k tomu přidaly a byly velmi aktivní. Některé, řekněme, aktivní nebyly a tady je potřeba přitlačit, aby opravdu každý rok došlo k transformaci zhruba těch dvou tisíc lůžek,“ říká bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).
Jednání s pojišťovnami o další přeměně má nový šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) v plánu. „V některých případech oddělení mají třeba obložnost deset procent a v zásadě je na to vázán personál a tak dále, takže určitě to není úplně efektivní,“ míní. To v Sušické nemocnici mívají lůžka z naprosté většiny obsazená. Rádi by tak jejich počty ještě navýšili.
