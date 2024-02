Jihočeský kraj nabízí lékařům dotaci milion a půl. Z jiných regionů jich už „přetáhl“ šestnáct

Do jižních Čech se za poslední dva roky podařilo nalákat šestnáct nových lékařů. Hejtmanství jim nabízí peníze za to, že se přestěhují z jiného regionu. Konkrétně dostanou až milion a půl. Částku sice kraj neuvolní najednou, přesto je pro lékaře lákavá. Hejtmanství se takto podařilo získat i osm nových stomatologů.

„Kdyby to číslo bylo větší, tak bych měl taky radost. Na druhou stranu jsme jich tady šestnáct vůbec nemuseli mít. Z toho je osm zubařů,“ řekl hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS). Žembovi do ordinace investovali ještě půl milionu korun z vlastních zdrojů.

Z jiného regionu se podobně za poslední dva roky přestěhovalo na jih Čech šestnáct lékařů. Kraj je shání do lokalit, kde zdravotní péče chybí, a nabízí jim za to jeden a půl milionu korun – 600 tisíc prakticky hned, další peníze vyplácí postupně.

Nabídku Jihočeského kraje využila například praktická lékařka Markéta Žembová. S manželem Lukášem Žembou má ordinaci v Chlumu u Třeboně, o práci se dělí. Lékařka se do manželova rodného kraje přistěhovala z Valašska. „První den, když jsem jela do práce, tak jsem se ztratila už v Třeboni,“ vzpomíná.

Jak lákat mladé lékaře?

Krajům v Česku se do odlehlých lokalit většinou nové lékaře nalákat nedaří. „Průměrný věk praktických lékařů je vysoký, to všichni víme. Otázkou je, co dělají praktičtí lékaři pro to, aby si natáhli nějaké mladé lékaře,“ konstatoval děkan Lékařské fakulty Západočeské univerzity v Plzni Jindřich Fínek.

Podle hejtmana Kuby by se však měly zapojit i kraje. „Každý hejtman se podle mého musí starat o ten svůj region, snažit se motivovat lékaře, ale nad tím by měla být strategie ministerstva zdravotnictví,“ dodal. Často pomáhají i města, která přispívají na zařízení ordinací nebo jejich stavební úpravy.