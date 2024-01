Obcím v Libereckém kraji se nedaří sehnat praktické lékaře ani za pomoci dotací

V Novém Městě pod Smrkem na Frýdlantsku mají od ledna novou ordinaci praktického lékaře. Aby tam radnice lékaře nalákala, musela zrekonstruovat dvě ordinace a zajistit mu bydlení. „Dostal jsem výhodnou nabídku, a tak jsem se rozhodl, že změním působiště a budu pracovat tady v Novém Městě,“ řekl nový praktický lékař Vasyl Popovych.

Radnici stála rekonstrukce sedm set tisíc korun. Teď by chtěl starosta požádat o dotaci Liberecký kraj na provoz ordinace. „Měla by v tom dotačním titulu být vypsaná i finanční pomoc na personál,“ poznamenal starosta Nového Města pod Smrkem Petr Černica (nestr. za ANO).

Ve Cvikově na Českolipsku deset let hledali zubaře. Investice do vybudování moderní ordinace stála město miliony. Část nákladů by teď chtělo získat z dotačního programu kraje. „Byla to širší rekonstrukce za bezmála sedm milionů. Z toho do vybavení ordinace přišly dva miliony korun,“ řekl místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla (ODS).

Podmínkou přidělení krajské dotace na zubní ordinaci je, aby měla nejméně tisíc pacientů a smlouvu se třemi zdravotními pojišťovnami. „My máme možná tvrdé podmínky, může se to tak zdát, ale my chceme, když už dáme peníze na zachování a rozvoj ordinací, aby ty ordinace také fungovaly,“ vysvětlil radní pro zdravotnictví Libereckého kraje Vladimír Richter (ODS).

Pouze dotace na vybudování nebo provoz ordinace ale nestačí. Například v Hejnicích hledají už půl roku pediatra zatím marně. „Nabízíme bydlení, nabízíme ordinaci. Bohužel v tuhle chvíli je to úplné nic,“ poznamenal starosta Hejnic Jaroslav Demčák (SLK). Právě nezájem lékařů o práci v malých městech byl loni důvodem, proč se nepodařilo vyčerpat celou krajskou dotaci. Letos v ní proto bude k dispozici více než pět milionů korun.