Zdravotníci jen v Praze za letošní rok nahlásili 826 případů nákazy žloutenkou, z toho deset lidí zemřelo. V celé republice je evidováno 2003 případů, přitom za celý loňský rok jich bylo 636. V celém Česku s nákazou zemřelo letos 24 lidí, loni dva. K tomu, aby člověk virus zničil, stačí teplá voda a obyčejné tekuté mýdlo, uvedla ke Světovému dni mytí rukou epidemioložka Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová. „Mytí rukou by mělo být dostatečné, tedy alespoň deset, dvacet vteřin. Ideálně poté použít i dezinfekci,“ dodala.
Ke zničení viru žloutenky stačí mytí rukou, říká epidemioložka
