Soud potrestal šest falešných bankéřů z ukrajinsko-českého gangu. Vinu přiznali


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Krajský soud v Hradci Králové v úterý nepravomocně potrestal pět mužů a jednu ženu, kteří jsou obžalovaní v případu ukrajinsko-českého gangu falešných telefonních bankéřů. Čtyři muži dostali sedmileté tresty vězení, jeden pět let odnětí svobody a obžalovaná tříleté vězení s podmínkou na 4,5 roku. Procesní strany si nechaly lhůty na odvolání.

Obžaloba skupinu viní z účasti na organizované zločinecké skupině, z podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. V tuzemské větvi kauzy je dvacet obžalovaných včetně těch nyní potrestaných.

„Případy těchto šesti obžalovaných senát krajského soudu vyloučil k samostatnému projednání z důvodu přijetí prohlášení viny. S dalšími obžalovanými hlavní líčení pokračuje,“ upřesnila mluvčí krajského soudu Kateřina Jarkovská.

Vzhledem k tomu, že šestice obžalovaných prohlásila vinu a soud to přijal, pak prováděl pouze dokazování ve vztahu ke každému z nich, k navrženým trestům a k otázce náhrady škody, sdělila Jarkovská. Soud při výměře trestu přihlédl k tomu, že prohlásili vinu. Hrozilo jim až 13,5 roku vězení.

Hlavní aktéři se nacházejí na Ukrajině

Podle spisu obžalovaní jako účastníci skupiny zastávali převážně funkce takzvaných navolávačů a používali jména konkrétních bankéřů. Nábor v tuzemsku obstarávala padesátiletá Češka, kterou obžaloba označuje za hlavní obžalovanou v české větvi případu. V jejím případě soud dosud neskončil. Hlavní aktéři se podle státního zástupce nacházejí na Ukrajině.

Podle spisu se telefonující členové gangu vydávali za pracovníky České národní banky a poškozeným tvrdili, že mají napadený účet a je třeba úspory převést na „záchranný“ účet. V některých případech přiměli poškozené k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví, vyplynulo z obžaloby. Podvedení přicházeli nejen o své úspory, ale i o peníze z úvěrů, o které si jakoby sami zažádali.

Call centrum sídlilo v Oděse

Podvody podle obžaloby organizovaná skupina páchala od října 2022, call centrum sídlilo v ukrajinské Oděse. Volajícími byli Češi. Kriminalisté skupinu v koordinaci s ukrajinskými kolegy dopadli loni v dubnu.

Počet stíhaných, z nichž část byla zatčena na Ukrajině, se změnil. U několika zadržených bylo stíhání zrušeno. Způsobená škoda je podle spisu přes sto milionů korun, policistům se podařilo zajistit jen zlomek finančních prostředků pocházející z této trestné činnosti. Podle státního zastupitelství gang spáchal téměř 500 skutků.

Stovky milionů z podvodu využili na luxus i ruskou propagandu, čeká je soud
Ilustrační foto

