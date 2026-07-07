Česko přesměruje peníze do programu na zbraně pro Ukrajinu, oznámil Macinka

Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro napadenou zemi, uvedl před úterním odletem na summit NATO ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu odmítala. Prezident Petr Pavel zapojení Česka do systému PURL označil za pozitivní signál.
Iniciativa PURL umožňuje, aby evropští spojenci a Kanada nakupovali munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovali Ukrajině. Účast v iniciativě je pro země NATO dobrovolná. Prvními zeměmi, které se do iniciativy zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada. Česko mezi nimi dosud není, Američané přitom podle zdrojů ČTK na každém jednání zmiňují, aby spojenci v této iniciativě pokračovali.
„My teď řešíme, že některé projekty, které vyplývají mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě do programu PURL,“ řekl v úterý Macinka. Podle Deníku N by měl změnu českého postoje představit při úterní večeři ministrů zahraničních věcí NATO a Ukrajiny.
Pavel v úterý v Ankaře připomněl, že spojenci usilují o rozšíření okruhu zemí, které se na pomoci Ukrajině finančně podílejí. „Česká republika už byla jednou z mála, která se k tomuto procesu vůbec nepřihlásila. Pokud to tedy teď proběhne, tak to určitě je pozitivní signál,“ míní.
V Ankaře by se měl projednávat také návrh na poskytnutí 70 miliard eur (asi 1,69 bilionu korun) Ukrajině letos a nejméně stejné částky příští rok. Premiér Andrej Babiš (ANO) k tomu již dříve sdělil, že Česko nebude záměr blokovat, ale nebude se na pomoci podílet. V úterý doplnil, že peníze Česko potřebuje na plnění závazků v NATO, zaplatí je podle něj jako v minulosti větší země.
Babiš v úterý připomněl i koaliční dohodu, že vláda bude pokračovat v muniční iniciativě nastartované kabinetem Petra Fialy (ODS). „Ale nebudeme do ní dávat peníze z českého rozpočtu, protože zkrátka jsme zdědili rozpočet, kde je díra devadesát miliard korun na tento rok,“ prohlásil. Česko v iniciativě zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu. Babiš ji před volbami ostře kritizoval a sliboval její zrušení.