„Bzukot strojů se musí změnit v řev,“ prohlásil Rutte před summitem NATO

Spojenci ze Severoatlantické aliance posílí své vojenské letecké kapacity, oznámil na Fóru obranného průmyslu v Ankaře generální tajemník NATO Mark Rutte. Ten rovněž sdělil, že spojenci do posílení obranné průmyslové základny NATO za poslední rok investovali 37 miliard dolarů. Oznámil též, že Severoatlantická aliance bude mít od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně čtyři miliony dělostřeleckých granátů ročně.
Rutte během svého projevu vyzval k „transatlantické revoluci v obranném průmyslu“ a zbrojním společnostem vzkázal, aby při svých investicích více riskovaly. „Bzukot strojů se musí změnit v řev,“ prohlásil před zástupci průmyslu i států Aliance. „Průmysl ve všech zde zastoupených zemích musí být připraven více riskovat. Poptávka existuje a vy to víte,“ dodal s tím, že poptávku je třeba přeměnit ve skutečné obranné schopnosti.
Generální tajemník NATO znovu zopakoval, že od loňského summitu Aliance v Haagu se podařilo dosáhnout významných úspěchů. Zmínil zejména fakt, že evropské členské státy NATO a Kanada vynaložily v roce 2025 na obranu v reálném vyjádření o devadesát miliard dolarů více než v roce 2024, čímž celkové výdaje vzrostly na více než 570 miliard dolarů, tedy o dvacet procent.
„Posouváme se správným směrem, ale je potřeba toho dělat více, rychleji a společně,“ apeloval Rutte. Obranné schopnosti jsou podle něj potřeba nyní, vyžaduje si to bezpečnosti situace ve světě. V této souvislosti zmínil zejména fakt, že Rusko dává téměř polovinu svého rozpočtu na posílení své vojenské mašinérie a na vedení války proti Ukrajině. Stejně tak modernizuje svou armádu i Čína a také Severní Korea. „Ukažte lidem, že jste schopni je bránit,“ vzkázal generální tajemník NATO zástupcům spojeneckých zemí.
NATO posílí letecké kapacity a koupí nové průzkumné stroje
Aliance podle Rutteho zahájí provoz strategické letecké přepravní flotily transportních letounů A400M a spojenci rovněž nakoupí až deset průzkumných letounů Saab GlobalEye, které nahradí stárnoucí flotilu letounů AWACS. Generální tajemník rovněž uvedl, že Aliance rozšíří svou stávající flotilu tankovacích a transportních letounů A330 MRTT o jeden další stroj. Šéf NATO také informoval, že spojenci pořídí až pět výškových průzkumných dronů Northrop Grumman MQ-4C Triton. Záměr jejich nákupu stvrdily podpisem dopisu o záměru Norsko, Finsko, Německo a Dánsko.
Jde o vůbec první pořízení dronů Triton v rámci NATO. Tyto stroje doplní současnou flotilu zpravodajských, průzkumných a sledovacích dronů RQ-4D Phoenix, které jsou rozmístěny na letecké základně Sigonella v Itálii. Drony Triton i Phoenix budou využívány v rámci pozemního průzkumného programu Severoatlantické aliance.
Generální ředitel společnosti Saab Micael Johansson následně upřesnil, že budou schopni zahájit dodávky letounů Saab GlobalEye v roce 2030, pokud s nimi Aliance rychle uzavře smlouvu. Dodal, že konečná cena zatím nebyla dohodnuta, ale měla by se pohybovat přibližně mezi 400 a 450 miliony dolarů za jeden letoun.
Do mnohonárodní iniciativy týkající se transportních letounů se zapojily Belgie, Chorvatsko, Francie, Polsko, Španělsko, Turecko a Británie. Jejím cílem je řešit nedostatky ve strategických leteckých přepravních schopnostech evropských spojenců prostřednictvím budoucího vytvoření mnohonárodní flotily založené na vojenských letounech Airbus A400M.
„Výběr letounu A400M pro tuto mnohonárodní flotilu potvrzuje jeho klíčové schopnosti pro strategickou leteckou přepravu. S více než 135 letouny v provozu a více než 270 tisíci nalétanými hodinami se A400M stal páteří vojenské letecké mobility největších evropských zemí NATO,“ citovala agentura Reuters předsedu společnosti Airbus Defence and Space UK Bena Bridge.
Představení nových dohod doprovázela hudba a často i videoprojekce. Na pódium postupně za Ruttem přicházeli zástupci jednotlivých spojeneckých zemí a dotyčných společností. Na obří obrazovce za nimi se přitom promítala celková hodnota jednotlivých dohod.
„Musíme toho udělat více,“ apeloval Rutte
„Můžeme toho dokázat více, když budeme postupovat společně. A musíme toho udělat více,“ apeloval generální tajemník NATO. „Spojenci vytvářejí nové nadnárodní nákupní koalice. To nám pomůže získat více schopností, které potřebujeme v celé řadě oblastí,“ dodal.
Další iniciativy se týkají obrany proti dronům a kritických surovin. Spojenci se dohodli, že v příštích pěti letech investují více než čtyřicet miliard dolarů do schopností obrany proti dronům. „Společně budujeme dronovou alianci a učíme se z reálných zkušeností Ukrajinců z bojiště,“ sdělil Rutte.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Fóru obranného průmyslu sdělil, že Ukrajina je schopna zachytávat ruské drony Šáhed s více než devadesátiprocentní úspěšností. „To znamená tisíce ruských útočných dronů, které každý týden sestřelujeme. A při vší úctě k ostatním – žádná jiná země nemá kapacitu bránit se útočným dronům v takovém rozsahu jako my. Realita války nás přinutila takové kapacity vybudovat,“ zdůraznil.
Spojenci se také zavázali spolupracovat při pořizování, skladování, přepravě a správě zásob klíčových obranných materiálů. Do této iniciativy se zapojí Belgie, Kanada, Dánsko, Finsko, Řecko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Turecko. „Potřebujeme stabilní dodávky těchto materiálů,“ dodal šéf NATO. Podobné iniciativy podle něj ukazují, že spojenci věří, že společný přístup pomáhá posilovat bezpečnost.
Veškerá oznámení se odehrála na úvod Fóra obranného průmyslu, které se koná na okraj summitu NATO v Ankaře. Lídři NATO mají během úterního dne v plánu představit zbrojní dohody v hodnotě desítek miliard eur ve snaze ukázat, že vyslyšeli americké výzvy k vyšším výdajům na obranu Evropy, ještě předtím, než se připojí k prezidentovi USA Donaldu Trumpovi na summitu.