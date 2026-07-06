Kanada a Evropa do obrany investují kolem čtyř procent HDP, prohlásil před summitem Rutte


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Do obrany a bezpečnosti investují evropské státy Severoatlantické aliance a Kanada zhruba čtyři procenta HDP, řekl na tiskové konferenci generální tajemník NATO Mark Rutte. Do roku 2035 by se výdaje na armádu a další bezpečnostní aktivity měly zvýšit na pět procent. Rutte také vyzval státy NATO, aby pokračovaly v podpoře Ukrajiny, uvedly agentury. Vývoj výdajů na obranu bude jedním z hlavních témat na summitu NATO v Ankaře, který se koná v úterý a ve středu.

Loni státy NATO podpořily na summitu v Haagu deklaraci, ve které uvádí, že chtějí dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta HDP. Dalších 1,5 procenta HDP má jít podle deklarace z Haagu na další bezpečnostní aktivity.

„Již v prvním roce tohoto desetiletého projektu pozorujeme, že evropští spojenci a Kanada investují zhruba čtyři procenta HDP do obrany a bezpečnosti,“ uvedl Rutte. Zopakoval svůj předchozí výrok, že evropské státy NATO a Kanada zvýšily loni o 20 procent své výdaje na obranu. „Tady v Ankaře očekávám, že státy představí jasné, konkrétní a věrohodné plány na dosažení cíle pěti procent,“ dodal Rutte. Podle něj alianční státy dosahují „maximální absorpční kapacitu“ výdajů.

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Rutte sdělil, že státy NATO budou Ukrajinu podporovat po celou dobu, kdy bude bránit svou suverenitu. Podle něj se nyní Ukrajině daří měnit dynamiku na bojišti. „Spojenci a partneři NATO musí i nadále zaručit Ukrajině to, co potřebuje,“ uvedl Rutte. Očekává se, že v závěrečné deklaraci summitu by se státy NATO mohly přihlásit k vojenské podpoře ve výši 70 miliard eur (1,7 bilionu korun) v letošním roce a k nejméně stejně vysoké částce v příštím roce. Obě částky obsahují i některé již odsouhlasené finance, například ze strany EU.

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