„Nebyli tam pro nás,“ tepe Trump před summitem spojence z NATO


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Americký prezident Donald Trump označil za absurdní, aby Spojené státy pokračovaly v tom, co on sám pokládá za jednostrannou podporu Severoatlantické aliance. Summit NATO se přitom za méně než týden uskuteční v turecké metropoli Ankaře.

„Nebyli tam pro nás,“ napsal šéf Bílého domu na své sociální síti Truth Social o aliančních partnerech. Zároveň poznamenal, že vztah Spojených států s NATO není reciproční a je absurdní, aby USA ve stávajícím nastavení pokračovaly.

Trump opakovaně kritizuje evropské spojence z NATO za jejich reakci na válku, kterou USA společně s Izraelem na konci února zahájily proti Íránu. Včetně toho, že několik aliančních zemí Spojeným státům zabránilo využívat své základny k operacím souvisejícím s konfliktem.

FT: Trump pohrozil nedodáním zbraní Ukrajině, pokud Evropa nepomůže s Hormuzem
Donald Trump

Prezident USA rovněž dlouhodobě uvádí, že Evropa by měla převzít zodpovědnost za svou vlastní obranu a že Spojené státy už postupně začaly snižovat své závazky na kontinentu, poznamenala agentura AFP.

V příspěvku Trump také doplnil tabulku výdajů partnerů v NATO v porovnání s USA, která má dokazovat, že Spojené státy jsou zdaleka největším přispěvatelem. Vizualizace zahrnuje celkové americké vojenské výdaje, jež přesahují součet obranných výdajů Číny, Ruska, Německa, Indie, Británie a Ukrajiny.

Pod tlakem amerického prezidenta se představitelé NATO na loňské schůzce dohodli, že do roku 2035 zvýší výdaje na obranu na pět procent hrubého domácího produktu (HDP). Nadcházející summit NATO, na kterém se sejdou zástupci dvaatřiceti členských států, bude 7. a 8. července hostit už zmíněná Ankara.

Delegaci na summitu NATO povede premiér, řekl Babiš. Podle Pavla je to v rozporu s opatřením ÚS
Prezident Petr Pavel

Aliance, založená v roce 1949, se stala obrannou silou pod vedením USA. Připisuje se jí zásluha za udržení stability v Evropě, odražení Sovětského svazu a upevnění role Washingtonu jako světové velmoci na další desetiletí.

Výběr redakce

Šedesáté Vary zahájí Hoffman a zakončí Binocheová. Vyhrát můžou i české koprodukce

Šedesáté Vary zahájí Hoffman a zakončí Binocheová. Vyhrát můžou i české koprodukce

06:30Aktualizovánopřed 2 mminutami
Poslanci schválili novelu jednacího řádu

ŽivěPoslanci schválili novelu jednacího řádu

09:00Aktualizovánopřed 3 mminutami
Rusko znovu útočilo na Ukrajinu, Kyjev truchlí po masivním úderu

Rusko znovu útočilo na Ukrajinu, Kyjev truchlí po masivním úderu

07:44Aktualizovánopřed 12 mminutami
Moldavský premiér překvapivě oznámil rezignaci, důvod neupřesnil, píše Reuters

Moldavský premiér překvapivě oznámil rezignaci, důvod neupřesnil, píše Reuters

09:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Interpol pátrá po Ukrajince podezřelé z bombového útoku v Monaku

Interpol pátrá po Ukrajince podezřelé z bombového útoku v Monaku

před 1 hhodinou
„Nebyli tam pro nás,“ tepe Trump před summitem spojence z NATO

„Nebyli tam pro nás,“ tepe Trump před summitem spojence z NATO

před 1 hhodinou
El Niño je tady. Ještě zesílí a přinese extrémní počasí, varuje WMO

El Niño je tady. Ještě zesílí a přinese extrémní počasí, varuje WMO

před 2 hhodinami
V New Yorku se v blízkosti sídla OSN upálil tibetský aktivista

V New Yorku se v blízkosti sídla OSN upálil tibetský aktivista

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Bulharsko nové protiruské sankce EU nepodpoří, prohlásil premiér Radev

Bulharsko nepodpoří nový balíček unijních sankcí proti Rusku. Podle agentury BTA či stanice Radio Bulgaria to v pátek při interpelacích v parlamentu oznámil premiér Rumen Radev. Argumentoval přitom bulharskými národními zájmy v energetice. Vláda v Sofii odmítá, aby na sankčním seznamu byl nově moskevský patriarcha Kirill či vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku.
před 6 mminutami

Rusko znovu útočilo na Ukrajinu, Kyjev truchlí po masivním úderu

Nejméně čtyři lidé, včetně dítěte a jeho matky, přišli o život při ruském útoku v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, další oběť je hlášena z Dněpropetrovské oblasti, uvedly v pátek místní úřady. Gubernátoři regionů na západě Ruska informují o dvou obětech ukrajinských útoků. V Kyjevě drží lidé smutek za oběti čtvrtečního ruského útoku, jejichž počet po vyproštění tří těl z trosek stoupl na tři desítky. Další lidé se dosud pohřešují.
07:44Aktualizovánopřed 12 mminutami

Moldavský premiér překvapivě oznámil rezignaci, důvod neupřesnil, píše Reuters

Moldavský premiér Alexandru Munteanu v pátek překvapivě oznámil rezignaci, v čele vlády byl od loňského listopadu. Jeho odstoupení znamená pád celé vlády. Premiér neupřesnil, proč se takto rozhodl, uvedla agentura Reuters.
09:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Na Tchaj-wanu trénovali pro případ čínské invaze

Čínská blokáda, silné zemětřesení, kterého by Peking využil k zasévání chaosu, zneužití televizního vysílání, sabotáž infrastruktury, nápor na banky, občanské nepokoje – a poté totální invaze. To byl scénář stupňující se krize, na kterou tento týden cvičilo více než 370 tchajwanských vládních a vojenských úředníků. Cílem je podle prezidenta Laj Čching-tea posílit připravenost civilistů, armády, policie a zdravotníků v době, kdy čínský vojenský tlak na ostrov sílí.
před 1 hhodinou

Interpol pátrá po Ukrajince podezřelé z bombového útoku v Monaku

Mezinárodní policejní organizace Interpol pátrá po devětatřicetileté Ukrajince Anastasiji Berezovské. Oznámila to na svém webu. Žena je podezřelá z bombového útoku, který v pondělí zranil ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a další dva lidi. Vyšetřovatelé podle médií nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost.
před 1 hhodinou

„Nebyli tam pro nás,“ tepe Trump před summitem spojence z NATO

Americký prezident Donald Trump označil za absurdní, aby Spojené státy pokračovaly v tom, co on sám pokládá za jednostrannou podporu Severoatlantické aliance. Summit NATO se přitom za méně než týden uskuteční v turecké metropoli Ankaře.
před 1 hhodinou

USA se obávaly, že Izrael spáchá atentát na íránské vyjednavače, píší NYT

Američtí činitelé se obávali, že se Izrael chystá spáchat atentát na íránské vyjednavače, zatímco s nimi Spojené státy na jaře vedly citlivá jednání, při nichž dojednaly dočasnou mírovou dohodu. S odkazem na stávající a bývalé zástupce USA o tom napsal zpravodajský web deníku The New York Times (NYT).
10:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami

V New Yorku se v blízkosti sídla OSN upálil tibetský aktivista

V New Yorku se v blízkosti sídla OSN ve čtvrtek zapálil muž z Tibetu. Chtěl tímto způsobem vznést apel za nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína, uvedli aktivisté a exilová tibetská média. Newyorská policie incident potvrdila a uvedla, že muž popáleninám podlehl, informovala agentura Reuters.
před 4 hhodinami

Evropský pohled

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

před 21 hhodinami
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

před 21 hhodinami
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

17. 6. 2026
Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

17. 6. 2026
Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

16. 6. 2026