„Nebyli tam pro nás,“ tepe Trump před summitem spojence z NATO

Americký prezident Donald Trump označil za absurdní, aby Spojené státy pokračovaly v tom, co on sám pokládá za jednostrannou podporu Severoatlantické aliance. Summit NATO se přitom za méně než týden uskuteční v turecké metropoli Ankaře.
„Nebyli tam pro nás,“ napsal šéf Bílého domu na své sociální síti Truth Social o aliančních partnerech. Zároveň poznamenal, že vztah Spojených států s NATO není reciproční a je absurdní, aby USA ve stávajícím nastavení pokračovaly.
Trump opakovaně kritizuje evropské spojence z NATO za jejich reakci na válku, kterou USA společně s Izraelem na konci února zahájily proti Íránu. Včetně toho, že několik aliančních zemí Spojeným státům zabránilo využívat své základny k operacím souvisejícím s konfliktem.
Prezident USA rovněž dlouhodobě uvádí, že Evropa by měla převzít zodpovědnost za svou vlastní obranu a že Spojené státy už postupně začaly snižovat své závazky na kontinentu, poznamenala agentura AFP.
V příspěvku Trump také doplnil tabulku výdajů partnerů v NATO v porovnání s USA, která má dokazovat, že Spojené státy jsou zdaleka největším přispěvatelem. Vizualizace zahrnuje celkové americké vojenské výdaje, jež přesahují součet obranných výdajů Číny, Ruska, Německa, Indie, Británie a Ukrajiny.
Pod tlakem amerického prezidenta se představitelé NATO na loňské schůzce dohodli, že do roku 2035 zvýší výdaje na obranu na pět procent hrubého domácího produktu (HDP). Nadcházející summit NATO, na kterém se sejdou zástupci dvaatřiceti členských států, bude 7. a 8. července hostit už zmíněná Ankara.
Aliance, založená v roce 1949, se stala obrannou silou pod vedením USA. Připisuje se jí zásluha za udržení stability v Evropě, odražení Sovětského svazu a upevnění role Washingtonu jako světové velmoci na další desetiletí.