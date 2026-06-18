Spojenci Ukrajiny jí v Bruselu přislíbili další pomoc za jednu miliardu dolarů

Spojenci Ukrajiny na čtvrtečním zasedání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, která zahrnuje státy NATO i další země, oznámili, že přispějí další miliardou dolarů (zhruba 21 miliard korun) do programu nákupu zbraní pro Ukrajinu (PURL). Podle agentury Reuters to po jednání v Bruselu uvedl ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov.
Fedorov na tiskové konferenci po zasedání kontaktní skupiny, známé též jako ramsteinský formát, současně sdělil, že celková hodnota nových balíků pomoci Ukrajině by mohla přesáhnout čtyři miliardy dolarů.
NATO v současné době podporuje Ukrajinu, která se pátým rokem brání ruské agresi, různými způsoby, včetně takzvaného programu PURL, což je anglická zkratka pro seznam prioritních požadavků Ukrajiny. Tento program umožňuje, aby evropští spojenci a Kanada nakupovali munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovali Ukrajině.
Bruselský server Politico minulý týden napsal, že Ukrajina na jednání kontaktní skupiny tento týden požádá spojence o dodatečných dvacet miliard dolarů (zhruba 420 miliard korun) ve formě pomoci či půjček, aby si dokázala upevnit současnou převahu na bojišti ve válce s Ruskem.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na čtvrtečním jednání kontaktní skupiny řekl, že Ukrajina podepsala s Německem dohodu o protiraketové obraně a že vedle obrany proti ruským balistickým střelám Kyjev naléhavě potřebuje zejména dělostřeleckou munici s dlouhým dostřelem a pozemní drony. Požádal také o vytvoření dalších finančních nástrojů pro dlouhodobé financování ukrajinské armády.