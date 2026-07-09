Zůna o rozhodnutí převést peníze na zbraně pro Ukrajinu nevěděl


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK, Deník N

O rozhodnutí přesměrovat peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) před odletem na summit NATO nevěděl. Uvedl to v rozhovoru pro server Deník N. Je to podle něj jen symbolická částka, objem peněz ale neupřesnil. Právě SPD proti přesunu peněz protestuje a chce tento krok řešit na koaliční radě. Vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu, která se brání ruské invazi, odmítala.

„Já jsem věděl, že se vede diskuse. Ale nevěděl jsem, že to bylo zrealizováno a jakým způsobem,“ řekl serveru Zůna. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) podle Zůny přesun peněz oznámil až při odjezdu na summit. „Takže já jsem o diskusi věděl, ale o detailu, že to bylo zrealizováno, jsem nevěděl. Protože to se odehrávalo skutečně až v posledních dnech a já jsem měl tak plný program, že jsem některé věci ani nevnímal,“ doplnil ministr obrany.

Peníze Česko pošle do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), v níž evropské země a Kanada nakupují munici a zbraně vyrobené v USA, které následně poskytují Ukrajině. Účast v iniciativě je pro země NATO dobrovolná. „Částka, která do PURL šla, je naprosto symbolická i ve vztahu k zemím, které jsou podstatně menší než my,“ uvedl k českému příspěvku Zůna.

Česko přesměruje peníze do programu na zbraně pro Ukrajinu, oznámil Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé)

„To jsou finance, které jsou z European Peace Facility a z programu CAP (v němž se nakupuje pouze nesmrtící vojenská pomoc pro Ukrajinu, pozn. red.). Kdyby Česká republika, tedy ministerstvo zahraničních věcí ty peníze nepřesunulo, automaticky by šly ve prospěch Ukrajiny,“ doplnil ministr obrany. „Nám, tedy ministerstvu zahraničí, se jevilo naprosto logické, že než aby ty peníze spadly v balíku evropských peněz na Ukrajinu bez nějakého konkrétního zacílení, je lepší je dát Spojeným státům do toho fondu, do PURL, kde budou cíleně využity,“ uvedl Zůna.

Předseda hnutí SPD a sněmovny Tomio Okamura uvedl na síti X , že hnutí s českou účastí v PURL zásadně nesouhlasí a jde pouze o rozhodnutí ministra zahraničí Macinky. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu po skončení summitu NATO v Ankaře řekl novinářům, že to Okamurovi vysvětlí. „On tomu nerozumí. Měl by být rád, to byly peníze, které vláda vyčlenila pro Ukrajinu... dali jsme je Spojeným státům,“ řekl.

Také podle Zůny je to lepší varianta než poslat peníze přímo Ukrajině a dohody uvnitř koalice tento krok nenarušuje. „Podle mě byl základní problém v tom, že to nebylo dopředu předjednané na koaliční radě. Jenže z hlediska časového se to nepotkávalo. Jak jsem pochopil, odehrálo se to úplně v posledních dnech minulého týdne,“ dodal.

Účast v PURL odmítá i hnutí Trikolora, jehož členové byli spolu se Svobodnými a členy PRO na kandidátkách SPD pro volby do sněmovny. „Prostřednictvím poslaneckého klubu SPD budeme po ministrovi zahraničí Petru Macinkovi požadovat vysvětlení, proč k takovému kroku jednostranně přistoupil. Je nezbytné, aby na podobných rozhodnutích existovala shoda celé vládní koalice a byly vždy projednány předem,“ uvedla ve čtvrtek Trikolora v tiskovém prohlášení.

SPD „zásadně nesouhlasí“ se zapojením do programu na zbraně pro Ukrajinu
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD)

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